Üniversite ile sanayi işbirliğinde yeni halka

Üniversite ile sanayi işbirliği çalışmalarına aralıksız devam eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Erbab Otomat ve Yedek Parça firması ile geniş çerçeveli bir protokol imzaladı.

Proje işbirliği ve danışmanlık talebinin yer aldığı anlaşma sayesinde öğrencilere de yeni staj ve uygulamalı eğitim imkânları sağlanacak. Kurumlar arasında ilk kez yapılan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Erbab Otomat ve Yedek Parça Genel Müdürü Ufuk Erdoğan imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik anlamda bugüne kadar çok sayıda işbirliği protokolüne imza attığını vurguladı. Son yıllarda üniversite-sanayi işbirliği alanında önemli bir yükseliş ivmesi yakaladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemizin vizyonu ve misyonun gerçek anlamda hayata geçirilmesi amacıyla hareket ediyoruz. Böylesine bilgi birikimine sahip bir yükseköğretim kurumu sadece kampüs sınırları içerisinde kalmamalı. Toplumun her kademesi ile geniş bir işbirliği ağı kurmaya çalışıyoruz. Bunun en güzel örneklerini de üniversite-sanayi işbirliği kısmında gösteriyoruz. Son 3,5 yıl içerisinde yapılan atak sayesinde dünya sıralamasında üniversitemizi endüstri ilişkileri kategorisinde 663. sıraya kadar yükseltmeyi başardık. Çok daha iyisi olsun diye aynı azimle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elbette bir günde olacak işler değil. Fakat biz sistemin kurulduğuna ve bundan sonraki süreçte bu yükseliş ivmesinin devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

İş dünyası temsilcileriyle yapılan protokollerin karşılıklı kazan-kazan modeli çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Kılavuz, “Burada herkes kazançlı çıkıyor. Akademisyenlerimiz bilgi birikimlerini iş dünyasına aktarıyor. Sanayicimiz pratik deneyimini üniversite ile paylaşmış oluyor. Teorik bilgi ile pratiği birleştirdiğimizde gerçek anlamda teknoloji ve Ar-Ge ortaya çıkıyor. Öğrencilerimiz de bu işbirlikleri sayesinde yeni staj imkanlarına, yeni uygulama eğitimi olanaklarına sahip oluyor. Nihayetinde de ülkemiz ve milletimiz kazanmış oluyor. Bizlere bu desteği veren Erbab Otomat firması yöneticilerine ve tüm iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.