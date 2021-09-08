Üniversite hayâlleri BUSMEK’le gerçek oldu

BUSMEK tarafından düzenlenen ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına katılan 1150 gencin yüzde 80’i merkezî yerleştirme ile bir üniversite programına girme başarısı gösterdi. Gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayâllerini BUSMEK’le gerçekleştiren gençlere, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK aracılığıyla hayat boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve meslekî eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz YKS hazırlık kursları da düzenleyen BUSMEK, pandemi boyunca eğitimlere ara vermeyerek yüz yüze ve dijital ortamda hedefine kilitlenen gençlerin yanında yer aldı. Yüz yüze eğitimin yapıldığı Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi’nde yaklaşık 350, Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi’nde ise yaklaşık 75 öğrenciye destek olunurken, dijital eğitimde ise yaklaşık 700 öğrencinin sınava hazırlık sürecine katkı sağlandı. 58 öğretmenle öğrencilere eğitim verilirken, danışmanlık konusunda da destek olundu. Yüz yüze eğitimde haftanın 4 günü 7 saat ders ve sonrasında etüt, soru çözümü ve birebir eğitimlerle gençler sınava hazırlandı.

BUSMEK tarafından düzenlenen YKS hazırlık kurslarına katılarak üniversiteyi kazanma başarısı gösteren gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok çalışıp başarı gösteren öğrencileri tebrik etti. Başarıda katkıları olduğu için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda şehre hizmet ettiklerini ancak kültürel, sanatsal ve eğitimle ilgili çalışmaların daha fazla hoşuna gittiğini belirtti. BUSMEK’in yetişkin eğitimlerinin yanında üniversiteye hazırlanan gençler için YKS hazırlık kursları düzenlediğini anlatan Başkan Aktaş, “Uzaktan eğitime geçtiğimiz dönemde teknolojik imkânlarımızın tamamını kullandık. Gençlerin sınava hazırlık sürecinden uzaklaşmaması için elimizden geleni yaptık. Hem sınava hazırlık hem de psikolojik anlamda destek verdiğimiz öğrencilerimizi, tercih döneminde de yalnız bırakmadık. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 17 ilçede tercih tırları marifetiyle öğrencilere destek verdik. Hazırladığımız bu imkanla sınava giren 4 milyon öğrenciden, ilk 1000’in içinde 2 öğrencimizin, ilk 5000’in içinde 5, ilk 10.000’in içinde ise 7 öğrencimizin yer alması bizleri çok sevindirdi. Öğrencilerimizin yüzde 80’i bir üniversite programına yerleşti” dedi.

“Kendinizi yetiştirmeye önem verin”

Faal olan Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi’ne, Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi, Orhangazi Sınava Hazırlık, Mustafakemalpaşa Sınava Hazırlık Merkezi’nin eklendiğini dile getiren Başkan Aktaş, 5 sınava hazırlık merkezi ve yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için dijital eğitim desteği olmak üzere 6 ayrı merkezde gençlere üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi verileceğini söyledi. Gençlerin iyi yetişmesini, milli ve manevi değerlere önem vermesini, entellektüel derinliğe sahip olmalarını ve ülkelerini sevmelerini arzuladıklarını belirten Başkan Aktaş, bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Gençlere çeşitli nasihatlerde de bulunan Başkan Aktaş, üniversite döneminde farklı bir bakış açısı ortaya konulması gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin hızlı büyüyen bir ülke olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, gençlerin Türkiye’ye güvenmesini, kendilerini iyi yetiştirmelerini istedi. Üniversiteyi kazananların geniş vizyonda düşünmesi gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, “Hayalleriniz olsun. Bu memleketin gözü açık gençlere ihtiyacı var. Yaz aylarında boş durmayın. Bölümünüzle ilgili gönüllü staj yapın. Sosyal faaliyetlere katılın. Toplum için çalışmalara katılın. Kendinizi yetiştirmeye önem verin. Şehrinizi, ülkenizi, devletinizi sevin. Birçok şeyi başaracaksınız ama önemli olan işinizi keyifle yapmanız. Geleceğimiz olan yavrularımıza hayat boyu başarılar diliyorum” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş tarafından gençlere hediye çeki ve çeşitli hediyeler verildi. Kursa katılan öğrenciler de Başkan Aktaş’a çiçek takdim etti. BUSMEK’in ücretsiz YKS kurslarına katılan Batuhan Çobanoğlu, üniversiteye gidip gitmemeyi düşündüğü bir dönemde kursun ilanını gördüğünü söyledi. Çok fazla hedefi olmamasına rağmen kursta eğitmenlerin hedefini değiştirdiğini anlatan Çobanoğlu, “Hocalarımız beni hedef konusunda ileriye çektiler. Sınav benim için güzel geçti. İlk 5000’e girdim. Uludağ Üniversitesi özel eğitim öğretmenliği kazandım. Bu imkanı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Rabia Erkoca ise katıldığı kurs sayesinde Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni kazandığını dile getirdi. İstediği bölüme yerleştiğini söyleyen Erkoca, “Bundan önce özel bir dershaneye gidiyordum. Daha sonra BUSMEK’e geçtim. BUSMEK’in sunduğu fırsatların dershanelerden daha iyi imkanlar sunduğunu gördüm. Bize bu fırsat sunulduğu için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Eğitimler ve idarî kadro bizimle her açıdan ilgilendi. Üniversiteye gitme hayâllerimizde çok yardımcı oldular” diye konuştu.