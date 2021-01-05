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Üniversite adaylarına Bursa Büyükşehir desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri sebebiyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan üniversite adayı gençlere 17 ilçede ücretsiz YKS soru bankası kitapçığı dağıtımına başladı.

BURSA 05.01.2021, 14:56 05.01.2021, 15:19
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Üniversite adaylarına Bursa Büyükşehir desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri sebebiyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan üniversite adayı gençlere 17 ilçede ücretsiz YKS soru bankası kitapçığı dağıtımına başladı.

Bursa’nın kültür, sanat, turizm, ekonomi ve tarih alanlarında marka kent olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitimden mahrum kalarak üniversite sınavına hazırlanan gençler için farklı projeler geliştiriyor. Üniversite adaylarının sınava hazırlanmalarından sınav sonrası tercih yapmalarına kadar her alanda desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla 17 ilçede belirlenen noktalarda ücretsiz YKS soru bankası kitapçığı dağıtımına başladı. Kurulan stantlarda 13.00 ile 16.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde gençlere hem sınava hazırlık süreci anlatılıyor, hem de soru bankası kitaplarıyla birlikte satranç takımı hediye ediliyor. Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Yıldırım, Gürsu ve Kestel’te yapılan dağıtımlar, 6 Ocak’ta Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve İnegöl, 7 Ocak’ta Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık ve 8 Ocak’ta da Mustafakemalpaşa ve Karacabey gerçekleştirilecek.

Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli ve Keles’de Belediye binası önünde yapılacak dağıtımlar, Gemlik’te 15 Temmuz İskele Meydanı’nda, Orhangazi’de Cumhuriyet Meydanı’nda, İznik’te eski Hükümet Konağı önünde, Yenişehir’de Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde ve İnegöl’de Heykel önünde gerçekleştirilecek. Mustafakemalpaşa’da Adnan Menderes Meydanı’nda yapılacak dağıtımlar, Karacabey’de ise Sığır Önü Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

“Gençlere yönelik projeler sürecek”

Yıldırım Belediye binası önü Bayrak Alanı’nda kurulan standı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sınav kitapçığı almak için alana gelen öğrencilerle sohbet etti. Soru Bankası dağıtımına yoğun ilgi gösteren gençler uzun kuyruklar oluştururken, uzman rehberler üniversite adayları süreç hakkında bilgilendirdi. Türkiye’nin geleceği olan gençlere yönelik farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, gençlerin eğitimli ve donanımlı olmalarını teşvik edici hamlelerde bulunduklarını belirtti. Kurulan stantlara öğrencilerin çok yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Gençlerin geleceğe dair hedefleri ve hayalleri var. Uzaktan eğitimin sürdüğü ve çocukların okulla buluşamadığı pandemi sürecindeyiz. Bu durumu göz önüne alarak YKS’ye hazırlanan gençlere okumak istedikleri bölüme göre soru bankası dağıttık. 17 ilçede bu iş ve işlem yapılıyor. Hocaların nezaretinde irtibatın sürdürülebilmesi için gençlerin telefon numaraları da alınıyor. Üniversiteye hazırlık sürecinde soru bankalarıyla gerekli takviyeleri yaparak donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerin sınavı kazanmalarını ve gönüllerine göre bölüme girmelerine arzu ediyorum. Gençlere yönelik projelerimiz artarak devam edecek. Özellikle Gençlik Kulübü çalışmasını yakın zamanda başlatacağız” dedi.

Rehber Öğretmen Pırıl Kocabıyık da, açılan stantlarda öğrencilerin akıllarına takılan soruları yanıtladıklarını ifade etti. Kocabıyık, öğrencilerin pandemi sürecinde motivasyonlarının yükseltilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, bundan sonra da farklı çalışmaların yapılacağını dile belirtti.

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