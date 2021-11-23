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UN Global Compact Bursa buluşmasında ’Küresel İlkelerle Ortak Etki Oluşturmak’ konuşuldu

Global Compact Türkiye liderliğinde, BUSİAD, BUİKAD, Yeşim ve KalDer iş birliği ile düzenlenen “Küresel İlkelerle Ortak Etki Oluşturmak” konulu çevrim içi toplantıda, UN Global Compact’ın yeni değer önerisi paylaşıldı. Etkinlikte UN Global Compact’a katılan şirketlerin ilgili süreçte elde ettiği kazanımlar ve Bursalı imzacı kurumların deneyimlerine ve örnek uygulamalarına da yer verildi.

BURSA 23.11.2021, 10:53
UN Global Compact Bursa buluşmasında ’Küresel İlkelerle Ortak Etki Oluşturmak’ konuşuldu

Global Compact Türkiye liderliğinde, BUSİAD, BUİKAD, Yeşim ve KalDer iş birliği ile düzenlenen “Küresel İlkelerle Ortak Etki Oluşturmak” konulu çevrim içi toplantıda, UN Global Compact’ın yeni değer önerisi paylaşıldı. Etkinlikte UN Global Compact’a katılan şirketlerin ilgili süreçte elde ettiği kazanımlar ve Bursalı imzacı kurumların deneyimlerine ve örnek uygulamalarına da yer verildi.

Toplantının açılışında konuşan KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, KalDer’in 2002 yılında UN Global Compact’ı Türkiye’de imzalayan ilk, dünya genelinde ise 107. kuruluş olduğunu ve diğer kurumlara ilham verdiğini söyledi. Direkçi, “KalDer; farklı sektörleri kapsayan üye profili, geniş kitlelere hitap eden etkinlikleri ile ülkemizde toplumla buluşarak, UN Global Compact’ın 10 ilkesine uygun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu da, BUİKAD’ın 2016 yılında UN Global Compact’ı imzalayarak, 10 ilkeyi benimsediğini söyledi. Eroğlu, “Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde, krizlere karşı ekonominin direnci de güçlenecektir. Sadece Türkiye’nin değil bütün ülkelerin her türlü krizi atlatmaları ve yeniden kalkınma yoluna girmeleri, bu sürece herkesi eşit şekilde dahil etmekle mümkün olacak” dedi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da, “BUSİAD olarak, 2015’te imza koyduğumuz UN Global Compact’ın arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu geçen süre içerisinde, çalışmalarımızda kadın hakları ve çevre konuları öne çıkmaya başladı. Daha yaşanır bir dünya için yan yana, omuz omuza, hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz ve ardından birlikte yeniden hayaller kurduğumuz bir ortama kadar, çalışmaya devam diyoruz” şeklinde konuştu.

Global Compact Türkiye Başkan Yardımcısı Elvan Ünlütürk de, “Bugün 240 şirket üyemizle Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin birinci, Avrupa’nın sekizinci büyük yerel ağıyız. UN Global Compact’ın küresel stratejisini, kaynaklarını, program ve araçlarını yerel önceliklerle birleştirerek Türkiye iş dünyasını harekete geçiriyoruz. Öncelikli çalışma alanlarımız olan çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevre, sürdürülebilir finans, toplumsal cinsiyet eşitliği ve inovasyon alanlarında üyelerimize kapasite gelişimi ve işbirliği platformu sunuyoruz” dedi.

UN Global Compact’ın sorumlu şirketlerle birlikte sürdürülebilir kalkınma yolunda somut ve ölçülebilir etki yaratmayı amaçladığını da kaydeden Ünlütürk, şöyle devam etti:

“Bunun için iş dünyasının dönüştürücü etkisinin en yüksek olduğu alanlarda şirketleri harekete geçiriyor, iyi uygulamaların paylaşıldığı bir işbirliği platformu sunuyoruz. UN Global Compact’a katılan şirketlerin yüzde 80’i sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerinde ilerleme kaydettiklerini belirtiyor. UN Global Compact’a imza atarak bu vizyonunuzu küresel ilkelere dayalı bir platformda önce taahhütte, sonra eyleme dönüştürmenizi ve birlikte ortak etkimizi büyütmeyi diliyorum.”

Ünlütürk’ün ardından söz alan Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ise, Global Compact’ın 1999 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın “İş dünyasının liderlerinin; ortak değer ve prensiplerden oluşan, küresel piyasalara insanî bir bakış açısı katacak küresel ilkelerin inisiyatifini almalarını öneriyorum” sözleriyle başladığını belirtti. 2000 yılında kurulan UN Global Compact’ın bugün 160 ülkede 14 bin şirket ve 4 bin şirket dışı kuruluşun imza koyduğu dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olduğunu ifade eden Çele, UN Global Compact’ın değer önerisini ve imzacı olan şirket ya da kuruluşların elde edeceği kazanımlar hakkında da bilgi verdi. Çele, “Şirketler etki alanlarında ve değer zincirlerinde belirledikleri hedefler ile etki oluşturur. Her ölçekten, coğrafyadan ve sektörden, değer zincirlerinden ve tüm ekosistemlerden şirketlerle ortak çabayı büyütür. Tüm paydaşlar için halka açık bir raporlama platformu aracılığıyla ölçülebilir ilerleme sağlar. Birleşmiş Milletler ekosisteminin bir parçası olun. Tüm şirketleri UN Global Compact imzacısı olmaya davet ediyorum" dedi.

Çele’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda da Türkiye’den UN Global Compact üyesi şirketlerin temsilcileri yer aldı. Çevrimiçi toplantının son bölümünde Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da Yeşim’in Türkiye’deki ilk imzacılardan biri olarak 2006 yılında Global Compact’a imza koyduğunu belirterek, 2021 yılı itibarı ile 12. Sürdürülebilirlik Raporu’na imza attıklarını söyledi. Cesur, geldikleri nokta itibarı ile Global Compact’ın Türkiye’de yaygınlaşması ile ilgili önemli bir rol üstlendiklerini de sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Dilek Cesur’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda da Bursalı imzacı kuruluşlardan Erkurt Holding İnsan Kaynakları Müdürü Funda Karagöz, Uludağ İçecek Sürdürülebilirlik Lideri Tuğba Şimşek ve Orhan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Pakiş söz alarak edindikleri tecrübelerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

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