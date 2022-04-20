Umuteli İdlip’te yetim çocuklara umut oldu

Umuteli Derneği, hayırseverlerin katkısıyla İdlip’te Hayrat Yardım İnegöl Temsilciliği marifetiyle bin kişilik yetim iftarı düzenledi.

İnegöl Belediyesi Umuteli Derneği, yardımseverlerin katkılarıyla Suriye’de İdlip bölgesinde yetimler için iftar organizasyonu düzenledi. Hayrat Yardım İnegöl Temsilciliği marifetiyle yapılan organizasyonda, bin yetim Umuteli sofrasında iftarlarını yaptı. Suriye bölgesinde en fazla yetimin bulunduğu bölge olan İdlib’te çadır kentlerde hayatını sürdüren yetimler için düzenlenen iftarda, İnegöllü hayırseverlerin destekleriyle kurulan sofralarda çocukların heyecan ve sevinci dikkat çekti.