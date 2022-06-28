UMAKİT’ten bir başarı daha

Bilişim Vadisi ile FEV INN Üniversitelerarası Araç Takımları Yarışması’nda, geliştirdikleri yerli yakıt pili projesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi’nden UMAKİT Energy takımı birinci oldu.

Üniversiteli gençlerin inovatif fikirlerini hayata geçirmeleri için düzenlenen yarışmaya başvuran 26 üniversite takımından Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’den birer takım ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden UMAKİT Energy ile UMAKIT Powertrain Takımı finale kaldı. Takımlar 100bin liralık büyük ödül için mücadele etti. Finale katılan 7 takımın fikirleri 12 uzman isimden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonunda geliştirdikleri yakıt pili projesiyle yarışmayı kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi takımı UMAKIT Energy Takımı birinci olurken, büyük ödül olan 100bin liralık ödül Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.