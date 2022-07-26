UMAKİT, TEKNOFEST’te de şampiyon

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) paydaşı olduğu TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenen geleceğin araçlarının boy gösterdiği Uluslararası Efficiency Challenge yarışmasında hidrojen enerjili araç kategorisinde UMAKİT Takımı, performans kategorisinde en iyi tüketim değerini elde ederek ‘Şampiyon’ olmayı başardı.

Efficiency Challenge bünyesinde gerçekleşen ve 50’den fazla ekibin katıldığı zorlu yarışmada hidrojen enerjili araç kategorisinde yarışı tamamlayan tek ekip Bursa Uludağ Üniversitesi’nden UMAKİT Takımı oldu. Geleceğin alternatif enerjili teknolojilerinden birisi olan hidrojen enerjili araç kategorisinde yer alan UMAKİT, yine aynı sezon içerisinde uluslararası ve ulusal yarışmalara damga vurdu. Ekip, yıl içinde katıldıkları en prestijli uluslararası yarışmalardan biri olan Shell Eco Marathon’da Avrupa İnovasyon ikincisi ve Avrupa Güvenlik Ödülü ikincisi olmayı başardı. Ulusal ölçekte FEV Türkiye’nin düzenlediği FEV INN İnovasyon Yarışması’nda hem birinci hem de üçüncü olmayı başaran UMAKİT Takımı, yenilikçi ve çevreci vizyonunu her alanda göstermeye devam ediyor.

Taşıdıkları Türk bayrağı ile Avrupa şampiyonlukları elde eden UMAKIT, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Sezon boyunca geleceğin umut elçileri olarak proje üretmeyi sürdüren ekip, değişime olan inançları ve tutkularını herkese kanıtlamayı başardı.

UMAKİT ekibinin danışmanı olan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, ekibin sahip olduğu değer, ahlak ve çalışkanlıklarından dolayı kendileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Takım kaptanı Oğuzhan Aydın ise, “Ekip olarak çok emek verdik, çok fedakârlık yaptık ve çok çalıştık. Kısıtlı sürelerde birçok yarışa katılarak hepsinden en verimli sonucu almak için çabaladık. Bu yıl Avrupa’da aldığımız ikinciliklerin ve FEV Türkiye inovasyon yarışmasında aldığımız birincilik ve üçüncülüğün üstüne Uluslararası Efficiency Challenge yarışmasında hidrojen kategorisinde aldığımız şampiyonluk ile ödüllerimizi en güzel şekilde taçlandırdık. Aynı zamanda yarış alanında yaptığımız çalışmalar ve dürüstlük ile denetleme kurulunun takdirini kazanarak Kurul Özel Ödülünü almak bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu” açıklamasında bulundu.

UMAKİT Takımı, Samsun’da devam edecek olan TEKNOFEST Yarışları’nın sonunda ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.