ULUTEK’teki bilişim firmaları büyümeye katkı sağlıyor

Küresel ölçeğe göre 2 kat fazla büyüyen Türk bilişim sektörü, başarı çıtasını yükseltirken ULUTEK Teknopark’taki firmalar da bölgenin avantajlarıyla yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Türk bilişim sektörü, küresel ölçekteki tabloya kıyasla 2 kat daha fazla büyüyerek 266 milyar liralık hacme ulaştı. Bu başarı tablosunda pandemiyle birlikte değişen alışkanlıkların etkili olduğunu kaydeden Evkal Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kahveci, faaliyette bulundukları ULUTEK Teknopark’ın avantajlarının sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Ülkelerin refah seviyesi ve bilişim sektörü arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu belirten Evkal Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kahveci, “Ülkemizde son yıllarda bilişim sektöründeki yatırım miktarı 1,6 milyar doları aştı. Bu hacim, 2019 ve 2020 yıllarının toplamından daha fazla. E-ticaret ve oyun sektöründeki başarı hikâyelerimiz, Türkiye’nin Start-Up ekosisteminde küresel oyuncu olma yolunda olduğunu gösteriyor. Bilişim sektörümüzün yüzde 70’lik büyüme atağının en büyük etkeni, pandemiden dolayı değişen çalışma düzeni ve alışkanlıklar. Ancak rakamları incelediğimizde Türkiye’nin globaldeki büyümenin iki katına eriştiğini görüyoruz. Tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle süreçlerini dijitalleştiren firmalar, dolayısıyla bilişim sektörünün büyümesine yol açtı. Dijital dönüşümün yayılma trendi hızla yükseliyor. Büyüme oranı bu düzeyde kalmayacaktır ancak Türk bilişim sektörünün küresel ölçeğe göre daha fazla büyüme elde etmesi çok önemli” diye konuştu.

Firma olarak 2010’da ULUTEK Teknopark’ta sağlık alanında yazılım ve danışmanlık hizmetleri vermeyi hedefleyen bir Ar-Ge firması olarak faaliyet göstermeye başladıklarını da belirten Kahveci, “Küreselleşen dünya ekonomisinden pay elde etmek için geleneksel üretim metotları yerine bilim ve teknoloji üretimine yatırım yapılmasını doğru buluyorum. Bu çerçevede Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştiği teknoparklar, sektör için büyük öneme sahip. Firma olarak ULUTEK Teknopark’ın üniversite, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasındaki bilgi, teknoloji ve hizmet akışını yönetiminden çok memnunuz. Hem teknoloji transferi, hem de iş idaresi konusunda ULUTEK Teknopark’ın desteklerinden yararlanıyoruz. ULUTEK; modern ofislerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, detaylı bilgilendirmeler, katma değeri olan etkinlikler, ikili iş görüşmeleri, ücretsiz ve kaliteli eğitimler gibi değerli hizmetler sunduğu için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu hizmetlerden faydalanmayı sürdürerek bilişim sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.