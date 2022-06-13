ULUTEK’te geliştirilen robot, virüsleri yok ediyor

ULUTEK Teknopark’ta faaliyet gösteren Ottonom Mühendislik, yapay zekâ destekli dezenfeksiyon robotu ile hastanelerdeki virüs sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Ottonom Mühendislik, TÜBİTAK onaylı LUXIO UVC Dezenfeksiyon Robotu isimli cihazını tanıttı. Yurt içinde bireysel ve toplu yaşam alanlarının dezenfeksiyonuna ilişkin yerli ürüne duyulan ihtiyaç doğrultusunda geliştirdikleri prototipi sunuma hazırlıyor.

‘Covıd’i hayatımızdan çıkarıyor’

Virüssüz daha temiz bir ortamda yaşamı devam ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ottonom Mühendislik firma yetkilileri, “LUXIO UVC Dezenfeksiyon Robotunun planlama aşamasına 2020 yılında başladık. Covid-19’un en kritik zamanlarıydı. Hemen sonuç alabileceğini düşündüğümüz projenin üretim aşamasında çip kriziyle karşılaştık. Çip krizinden dolayı bazı ekipmanlarımız geç ulaştı elimize. Cihazımız dezenfekte sertifikasını alarak süreci tamamlamış olduk. Demo sürecine başladık, önceliğimiz ULUTEK Teknopark oldu. Sonrasında virüsün ve insan ağının çok yoğun olduğu hastane, oteller ve AVM’lerde hayata geçireceğiz. Bu projeye başlama noktamız hastanelerdi. Covid-19 salgını döneminde daha temiz virüssüz bir ortam oluşturmak istedik. Cihazı Ankara’da laboratuvara gönderip dezenfeksiyonunu sağladık. Covid-19 virüslü bir ortamda teste tabii tuttuk ve sadece covid değil bunun dışında 4 farklı bakteri ve virüs içinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon ölçümlerinde Luxio testleri başarıyla geçti” dedi.

Yapay zekâ ve termal kamera ile insanları algılayıp faaliyetini durdurduğunu da dile getiren Ottonom Mühendislik yetkilileri, “Robotun normal kameralar dışında termal kamerası var. Termal kamera ile insan siluetinin vücut ısısıyla canlı mı, manken mi olduğunu anlayıp kendini ona göre ayarlıyor. Yapay zekâ ile görüntü işleme yapıyor, insan vücudunun herhangi bir bölümünü algıladığı anda yaydığı ışınları devre dışı bırakıyor. Bu durumda kamusal alanlarda kullanılacak olan robotun insan sağlığına zararı yok, tam tersine sağlık için ürettiğimiz bir cihaz” şeklinde konuştu.

Projenin çok değerli olduğunu vurgulayan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de, “Projenin tamamlandığını görmek gerçekten güzel. Sağlığımız için güzel bir adım olacak, başarılı bir çalışma. İlerleyen zamanlarda üretimler yaparak satışların artmasını diliyorum. Burada yapılan çalışmalar çok kıymetli ve çok başarılı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.