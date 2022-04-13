ULUTEK, yapay zeka ile ihracatı hedefliyor

ULUTEK Teknopark firmalarından Event Gates, iş kazalarını önleyen yapay zekâ destekli güvenlik sistemlerini Avrupa’ya ihraç etmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ destekli güvenlik sistemleriyle özellikle sanayide iş kazalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydeden Event Gates Kurucusu Funda Ergin, önümüzdeki yıl Avrupa’ya ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapay zekâyı kullanarak birçok teknoloji geliştirdiklerini belirten Event Gates Kurucusu Funda Ergin, “2019’da Bursa’daki bir otomobil fabrikasının pres atölyesinde kurduğumuz vinç emniyet sistemini pandemi sürecinde devreye aldık. Uzun süren testlerden sonra müşterimiz, tüm vinçleri için emniyet sistemimizi kurma kararı aldı. Pandemi ve çip krizinin ortasında iş güvenliği çözümleri odaklı olarak otomotiv başta olmak üzere imalat sanayinin farklı dallarında sektörlerin ihtiyaçlarını karşıladık. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu Bursa’dan olunca özellikle Ar-Ge faaliyetlerimizi müşterilerimize daha yakın bir bölgede sürdürme ihtiyacı duyduk. ULUTEK Teknopark da önceden de takip ettiğimiz, köklü, yerleşik bir bölgeydi. Ar-Ge çalışmalarımızı bölgeye taşıdık. Yetenekli işgücüne ulaşma imkânımız artmış oldu. Teknopark Yönetimi’nin yeni müşteriler bulmak, yerel ve merkezi yönetimle ilişkiler geliştirmek ve fuar gibi etkinliklerde temsil gücünü kullanması da bizim için kıymetli fırsatlar oluşturuyor” dedi.

Kameralı forklift emniyet sistemi geliştiriyor

Bu yıl biri WIN Eurasia Fuarı’nda olmak üzere iki ürün lansmanı planladıklarını da belirten Ergin, “Kameralı forklift emniyet sistemini tanıtmaya hazırlanıyoruz. Ar-Ge faaliyetleri devam eden diğer ürünümüz ise transfer presler için bir yapay zekâ çözümü. Alt yapısı karışık ama kullanımı çok kolay bir ürün planlıyoruz. Bunların yanında Abu Dabi Yatırım Ofisi ve Microsoft’un birlikte düzenlediği GrowthX Hızlandırma programında yer alıyoruz. Dubai DHL İnovasyon Merkezi ile birlikte lojistikte yapay görme çözümlerinin kullanımı konusunda işbirliği yapıyoruz. Ekibimiz de yeni işe alımlarla büyüyor. Gelecek yıl ürünlerimizi Avrupa’da da üreticilerle buluşturmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.