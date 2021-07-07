ULUTEK, Korelilerle robot fabrikası kuracak

ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren Ithinka İnovasyon, bir Kore firması ile robot fabrikası kurmak için düğmeye bastı. Genel Müdür Ertuğrul Bektaş, “İnsanlarla iş birliği halinde çalışan kolaboratif robot yazılımı üzerine yoğunlaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa’da girişimcilik ekosistemine liderlik eden kurumların başında gelen ULUTEK Teknopark firmalarından Ithinka İnovasyon, bilişim ve bilgi teknolojileri alanında yazılım, görüntü işleme ve kolaboratif robot çözümleri üreterek çalışmalarını sürdürürken sınırları aşan bir işbirliğine de imza atmaya hazırlanıyor. Geliştirdikleri uygulamalarla özellikle endüstriyel firmalara ileri seviye teknoloji ile verimliliği artırıcı ve maliyeti düşürücü çözümler ürettiklerini belirten Ithinka İnovasyon Genel Müdürü Ertuğrul Bektaş, “Hans Robot ve Dobot markalarının Türkiye bayisi olarak insanla iş birliği halinde çalışan kolaboratif robotların (cobot) yazılımını geliştiriyoruz. 5. yılımızda hedefimiz Türkiye’de cobot üretmek. Koreli bir firmayla iş birliği çalışmaları yapıyoruz. Onlarla beraber bir tesis kurmayı düşünüyoruz. 3 boyutlu vizyon kameralarını da ilave ettiğimizde bu robotlar, insan gibi karar da verebiliyor. Bu robotların kullanım alanı daha çok otomotiv sanayi ve savunma sanayi ile başlıyor ama şu an gıda ve tekstil gibi birçok sektörde kullanılabilir. Örneğin İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz var. Orada çalışanlar kat kat tişörtleri alıp baskılayıp bir yerlere yığmaya çalışıyorlar. Şimdi oraya bu robotlardan konumlandıracağız. Böylece çalışanlar, çok daha değerli işler yapabilecekler. İnsanların daha değerli işler yapmasının en iyi yolu, bu tür yatırımlardır” diye konuştu.

Ithinka İnovasyon’u sadece yazılım firması olarak tanımlayamayacaklarını da kaydeden Ertuğrul Bektaş, “Biz bir teknoloji çözüm firmasıyız. Teknolojinin gerektirdiği hem yazılım gereksinimlerini, hem de donanımları yapabiliyoruz. Elektronik kart da geliştirebiliyoruz, gömülü sistem de yazabiliyoruz, kolaboratif robot da devreye alabiliyoruz. Genelde firmalar, tek bir alanda uzmanlaşırlar ve diğer konularda müşterinin isteklerini yerine getiremezler. Bizim için bu iş, böyle değil. Bunun sebebi de geçmişte masanın diğer tarafında olmamız. Müşterilerin beklentileri doğrultusunda uçtan uca çözüm sunuyoruz. Bu nedenle de kendimizi yenilikçi bir teknoloji firması olarak tanımlıyoruz. ULUTEK Teknopark’ta ar-ge çalışmalarımızı rahatlıkla yapabildiğimiz bir ortamda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.