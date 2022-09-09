Uluslararası uzay kongresi GUHEM’de başladı

Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) başladı. 18 ülkeden 100’ü aşkın ünlü bilim insanı ve astronotların konuşmacı olarak katıldığı kongre 11 Eylül’e kadar devam edecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçen GUHEM, dünyanın uzay endüstrisi liderlerini Bursa’da buluşturan Uluslararası Uzay Kongresi’ne (ISC 2022) ev sahipliği yapıyor. Altair Enterprises tarafından organize edilen kongrenin açılış törenini BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Mudanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Gürsakal, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk takip etti.

“GUHEM’in ev sahipliği gurur verici”

Kongrenin açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener dünyada uzayın yeni bir rekabet alanına dönüştüğünü belirterek Türkiye’de de son yıllarda bu alandaki çalışmaların hız kazandığını söyledi. Cüneyt Şener, “BTSO olarak Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi olarak hayata geçirdiğimiz GUHEM’de bugün uluslararası çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerek tecrübe paylaşımı gerekse de yeni iş birlikleri ile taçlanacağına inandığım bu büyük buluşmanın tüm katılımcılarımız için faydalı geçmesini diliyorum.” dedi.

“GUHEM ülkemizin uzay tecrübesine katkı sunacak”

Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki vizyon ve stratejisinin yakın gelecekte daha fazla konuşulacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik uzay alanında önemli adımların atıldığını kaydetti. Süleyman Çelik, “Ülkemizde uzay alanında yapılan başarılı çalışmalardan biri de GUHEM’dir. Bu merkezde yetişen gençlerimiz ülkemizin uzay tecrübesine büyük katkılar sunacaktır. Başta BTSO olmak üzere bugünkü organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“2025 Uluslararası astronotik kongresi için de adayız”

Uluslararası Uzay Kongresi’nin iş birlikleri için çok önemli bir zemin oluşturacağını vurgulayan TUA Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi ise kongrenin Türkiye’nin uzay alanında değerli çalışmalara imza atılabilmesi için büyük bir altyapı sağlayacağını ifade etti. Ali Baygeldi, “Milli Uzay Programımız doğrultusunda GUHEM en önemli paydaşlarımızdan biri. Bu önemli etkinliğin Türkiye’de ilk kez Bursa’da ve GUHEM gibi önemli bir merkezde düzenlenmesi son derece kıymetli. Bu sene Paris’te gerçekleşecek dünyanın en büyük uzay kongresi Uluslarası Astronotik Kongresi’ne (IAC) katılacağız. 2025’te bu büyük organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

“18 Ülkeden 100’den fazla konuşmacı”

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, 18 ülkeden 100’den fazla konuşmacının kongrede yer alacağını söyledi. Uzay alanında prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Mirahmetoğlu, merkezin uzay farkındalığı alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Altair Enterprises Yöneticileri Nika Chinchaladze ile Martynas Fedotovas ve SpaceFund firmasının kurucu ortağı Rika Tumlinso’ın konuşmaları ile devam eden kongrenin ilk oturumu ise “Uzay Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliği - Avrupa Uzay Ekosisteminde ESA’nın Rolü” konusunda Avrupa Uzay Ajansı İklim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Andrea Vena’nın sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından ayrıca kongreye destek veren Plan-S, Roketsan ve Türksat’tan yetkililere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kongre 11 eylül’e kadar devam edecek

Uluslararası Uzay Kongresi’ne bu yıl ilk kez Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bursa’da düzenlenen kongre çerçevesinde uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapılıyor.

Dünya uzay sektörünü Bursa’da buluşturan Uluslararası Uzay Kongresi 11 Eylül’e kadar GUHEM’de devam edecek.