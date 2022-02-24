Uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Bursa’da sosyal hayata değer katan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle düzenlediği yarışma, ‘Hayat kaynağımız suyu dikkatli kullanalım’ ve ‘Cemal Nadir Güler Portre Karikatür’ olmak üzere iki ayrı konu başlığında yapıldı. Yarışmaya 64 farklı ülkeden, 620 yetişkin ve 156 genç olmak üzere toplam 776 çizer, bin 736 adet karikatürle katılım sağladı. Yarışmanın Ön Seçim Kurulu, titiz bir çalışma sonucunda, elenen ve final seçimine kalan çalışmaları belirledi. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, Yetişkinler Su Konulu Karikatürlerden 126, Yetişkinler Cemal Nadir Güler Portre Karikatürlerinden 100, Gençler Su Konulu Karikatürlerden 64, Gençler Cemal Nadir Güler Portre Karikatürlerden 36 adet çalışma ön elemeyi geçerek finale kaldı. Yetişkinler Kategorisindeki 126 finalist adayı çalışma, bir hafta süreyle itirazlar için ilana çıktı. Bu tarihler arasında gelen 10 itiraz başvurusundan 8 tanesi oy birliği ile kabul edildi. İtiraz süreçlerinin ardından 118 çalışma resmi olarak final değerlendirmesine kaldı ve final jürisi, iki aşamada gerçekleştirdiği final puanlamasının ardından, ödül almaya hak kazanan eserleri belirledi.

Yarışmanın sonuçlarına http://yarismalar.bursa.bel.tr/yarisma/bursa-uluslararasi-karikatur-yarisamasi-2021-yili/ adresinden de ulaşılabilecek.