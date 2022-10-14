Uluslararası İmam Hatip Lisesinde elektrikli araç heyecanı

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yerli ve milli elektrikli otomobil üretimi için kolları sıvadı. Projenin başındaki isim olan Fizik Öğretmeni Ayşe Aylin Erdoğan, “Hedefimiz, 2023 Temmuz ayında aracımızı okulumuzun bahçesinde sergilemek” dedi.

Türkiye’nin proje okullarından biri olarak Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilerek Bursa’ya kazandırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde hizmete açılan, kısa süre içerisinde elde ettiği başarılar ve geliştirdikleri 13 patentli ürün ile adından söz ettiren okulun öğrencileri, kendilerine yeni bir hedef belirledi. Karbon salınımlı araçlardan yenilenebilir enerji ile çalışan araçlara olan geçiş ile birlikte elektrikli otomobil üzerine başlattıkları proje çalışmalarını tamamlayan 16 kişilik ekip, elektrikli otomobil üretmek için startı verdi.

5 farklı ülkeden 16 kişilik ekip

Akademik, bilimsel ve teknoloji alanında elde ettikleri başarıların ardından elektrikli otomobil üretmeyi kendilerine yeni hedef olarak belirlediklerini söyleyen, okulun Fizik dersi öğretmeni ve aynı zamanda projenin başındaki isim olan Ayşe Aylin Erdoğan, “Okulumuzda bulunan ve aynı zamanda Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Bursa’ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ismini taşıyan ‘Mustafa Dündar Bilim ve Sanat Atölyeleri’nde yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız çok özel bir proje. Elektrikli araçlar, teknolojik gelişmelere paralel olarak dünyada en fazla yatırım yapılan, buna paralel olarak pek çok farklı disiplinin bir arada toplandığı çalışmalar. İçlerinde 5 farklı ülkeden öğrencinin de yer aldığı 16 kişiden oluşan bir takımımız var. Çocuklar, yazılımdan tasarımına, motor ve pil yapısına kadar pek çok farklı alanda çalışmalarını sürdürüyor. Henüz tasarım aşamasında olan aracımızla ilgili isim ve teknik özellikleri konusunda bilgi veremiyoruz ancak, aracımız tek kişilik olacak. Belli bir yüksekliği, belli bir hacmi olacak. Hatta, projeyle ilgili çalışmaya başladığımızda bir öğrencim bana, ‘Öğretmenim, silecekleri de olacak mı? diye sordu. Evet, silecekleri de olacak. Direksiyonu, hatta içerisinde kumandası da olacak. Özel bir yazılımı olacak. Okulumuzun önünde park edeceğimiz, gelenlerin binip okulumuzun bahçesinde tur atabileceği, 4 tekerleği yere basan bir araç olacak. Bize bu imkanları sunan Başkanımız Mustafa Dündar’a da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2023 Temmuz’da okul bahçesinde

Tekerlekleri yere basan bir araç yapacak olma fikrinin çocukları çok heyecanlandırdığını ifade eden Aylin Erdoğan, “Proje çalışmalarını tamamladığımız aracı yapabilmek için öncelikle bir bütçeye ve bir montaj atölyesine ihtiyacımız var. Projemizin geliştirilmesi, üretimi, üretim aşamasındaki malzeme temini gibi pek çok konuda bize yol gösterip, ihtiyacımız olan atölye desteği için Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa’daki otomotiv firmalarıyla görüştük. Yaptığımız görüşmelerde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bazı firmalardan bu konuda destek sözü alarak karşılıklı protokoller imzaladık. Bursa’daki iş adamı ve girişimcilerden, öğrencilerimizle birlikte geliştirdiğimiz projeye gerekli desteği vereceklerine inanıyorum. Bütçe ve atölye konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsak, hedefimiz 2023 yılı Temmuz ayında okulumuz bahçesinde aracımızı bitmiş olarak sergilemek” diye konuştu.

UMHAİHL Biyoloji Öğretmeni ve Proje Geliştirme Birimi (PROGEB) sorumlusu Mehmet Şah Çelik de PROGEB olarak bu dönem elektrikli araç, arıtma sistemleri, tarım, elektrik üretim paneli gibi 5 farklı proje üzerine çalışma başlattıklarını söyledi. Çelik, “Elektrikli araç üretimi dışında, okulumuzun çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmesi, yağmur sularının depolanıp arıtılarak yeniden kullanılması, sürdürülebilir organik tarım gibi birbirinden farklı 5 farklı alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.