Uluslararası İmam Hatip Lisesi Bursa’nın yük akı

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, aylık olağan toplantısını, Osmangazi Belediyesi tarafından eğitime kazandırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdi. 82 ülkeden 500 öğrencinin öğrenim gördüğü proje okulunun Bursa’nın yüz akı bir ilim yuvası olduğunu belirten STK temsilcileri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bu örnek proje için teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde inşa ettiği ve proje okulu olmasının yanı sıra, mimarisiyle de dikkat çeken Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, 600 yıl boyunca dil, din, ırk gözetmeksizin insanlığa hizmet eden Osmanlı’nın bu misyonunu devam ettiriyor.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu da, aylık olağan toplantılarının 323’üncüsünü, Türkiye’nin bu örnek proje okulunda gerçekleştirdi.

Güney: “Bu okulun yeri çok farklı”

Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı İbrahim Güney, platform üyesi vakıf ve dernek temsilcileri ile birlikte hem Türkiye’nin örnek proje okullarından biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni yakından tanımak, hem de Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan okulun kurucu müdürü Mehmet Türkmen’e veda etmek için aylık toplantılarını bu okulda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ev sahipliğinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden Güney, “Bu özel okulumuzu daha yakından tanımak istedik. Bu projede emek sarf eden Mustafa Dündar Başkanımız ve çalışma arkadaşlarından Allah razı olsun. Başkanımız, Bursa’mıza birçok önemli hizmet kazandırdı ama bu okulun yeri çok ayrı. Birçok hayırsever eğitime katkı sağlıyor, Allah hepsinden razı olsun. Mustafa başkanımızın farkı şu; okulu yaptıktan sonra kendi halinde bırakıp gitmedi. Yeri geldi bu okulun aile birliği başkanı gibi, okulda bir memur gibi çalıştı ve emek verdi. Okulu öyle benimsemiş ki, okula girer girmez hemen öğrencilerle bir araya geliyor. Bu görüntü bizleri duygulandırıyor. Gelecekte ülkemize hizmet edecek nesillerin yetişmesi, bu okullarımıza hamilik yapan, böyle büyüklerimizin, başkanlarımızın emekleriyle oluyor” diye konuştu.

Dündar: “Yatırımlarımız, gelecek seçim değil, gelecek nesiler için”

Belediye olarak eğitime destek noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediyelerde genel olarak projeler 5 yıllık süreler için hazırlanır. Ancak şöyle bir düşünüp, geriye doğru bakıyorum, Osmangazi’de 3 dönemdir görevdeyiz ama, şunun bütün samimiyetimle ifade edebilirim, hiçbir projemizi seçimleri düşünerek yapmamışız. Yatırımlarımızı, gelecek seçim değil, gelecek nesiller için yapıyoruz. Şehrimizin, ilçemizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre hizmet ürettik. Başta burası olmak üzere Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Osmangazi Meydanı, Macera Bursa, Osmangazi Atletizm Salonu gibi projelerimiz tüm şehre, hatta Türkiye’ye hitap eden projeler. Kimsenin gözüne girmek veya seçimlerde aday olmak için değil, yaşadığımız şehir ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre proje üretiyoruz. Öncelik sıramızı belirliyoruz, bütçemizi en doğru şekilde kullanıp hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bizde israf yok, israf olmayınca da böyle bereketli işler ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar, okulda büyük emeği olan ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tayin olan Mehmet Türkmen’e de teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Bilim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Öcal ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Okul Müdürü Mehmet Türkmen de, Başkan Dündar’ın okulun hamisi ve banisi olduğunun altı çizerek, açıldığı günden beri iyi öğrenciler yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Program sonunda Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı İbrahim Güney, Bursa’ya kattığı önemli hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bir tablo hediye etti.