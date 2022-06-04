Uludağ’ın yaban hayatı fotokapanda

Uludağ Milli Parkı’nda foto kapana yakalanan ceylan, tavşan, ayı ve tilki böyle görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa genelinde yaban hayatı popülasyonunu ölçmek için Uludağ’ın farklı noktalarında kapanla görüntüleme yaptı. Foto kapanlar saniye saniye olan biteni kaydederken, görüntülere takılanlar insanın yüzünde tebessüm oluşturdu. Su birikintilerine ve bırakılan yiyecekleri yemek için gelen ayı, ceylan, tilki ve tavşanlar renkli görüntüler oluşturdu.