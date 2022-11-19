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Uludağ’a çıkacaklar dikkat
Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
BURSA 19.11.2022, 09:39
Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, ""Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.