Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferiğin çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildi. Bursa Teleferik A.Ş’den alınan bilgiye göre; "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" denildi.