Uludağ yolundaki kaçak villa yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılara göz açtırmıyor. Uludağ Yolu üzerindeki sit alanına kaçak yollarla yapılan bir villa yerle bir edildi.

Kaçak yapılaşmaya karşı kararlı ve etkin bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, imara uygun olmayan kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor. Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi’nde kaçak villa yapıldığı ihbarını alan Osmangazi Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti. Sit alanına kaçak olarak yapıldığı tespit edilen kaçak villanın yıkımı için harekete geçen Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak villayı yıkarak dakikalar içinde yerle bir etti. Yıkım esnasında polis ve zabıta ekipleri yıkılan kaçak villanın etrafında önlem aldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.