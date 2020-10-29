Uludağ eteklerinde meşaleli Cumhuriyet şöleni
BURSA'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ULUDAĞ ETEKLERİNDE YAKILAN BİNLERCE MEŞALE GÖRSEL ŞÖLEN YAPILDI.
Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uludağ eteklerinde yakılan binlerce meşale görsel şölen yapıldı.
Merkez Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerinde bulunan Kuştepe Mahallesi’nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok sayıda meşale dağıtıldı. Saat 21.00’da okunan İstiklal Marşı’yla aynı anda yakılan 1000 meşale, görsel şölen oluşturdu. On binlerce mahalleli gösteriye katılırken, Uludağ eteklerindeki görsel şölen yapıldı.
Organizasyonu şefi Erdi D., “Biz 4 senedir bu organizasyonu ayarlıyoruz. Şu ana kadar 1 bin 400 tane meşale ve 800 havai fişek aldık. Bütün arkadaşlarımızla birlikle Bursa’mızın rengi olan yeşil meşalelerle kutlamamızı yaptık. İnşallah bütün bayramlarda da yakışır bir şekilde etkinliklerimize devam edeceğiz. Cumhuriyeti bütün ışıkla aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi.
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