Uludağ eteklerinde kaçak yapı yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi’nde kaçak olduğu belirlenen ahşap evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit eden belediye ekipleri, Uludağ eteklerinde yer alan Yiğitali Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen ahşap evi yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan evin yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, içerideki eşyaların dışarı çıkartılmasının ardından evi iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.