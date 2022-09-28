Uludağ Elektrik’ten Yeşilay’a anlamlı destek

Sağlık alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay’a destek verdi. Bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Uludağ Elektrik, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için faturalarını yeşil renkte tasarlayarak müşterilerine iletiyor.

Uludağ Elektrik, sağlık, çevre ve sosyal alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumun dikkatini çekmek için sosyal faturalar projesine devam ediyor. 3 milyon müşterisine "Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz." mesajını ileten şirket, müşterilerinin hanesine konuk olurken, yeşil renkte tasarlanmış faturalarıyla da konuya güçlü bir farkındalık kazandırıyor. Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Faturalarımız aracılığı ile sağlıklı bir toplum konusunda bilinç oluşturmaya katkı sağlıyoruz. Toplumumuzun zararlı maddelerden uzak durması için bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyalarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda sağlıklı hayat için pek çok proje yürüten Yeşilay ile birlikte hareket ederek, faturalarımızda yer verdiğimiz mesajımızla müşterilerimizin bilinçlenmelerine katkı sağladık. Bu tarz projeler ile vatandaşlarımızı kötü maddelerden koruma ve uzak tutma konusundaki mücadeleye destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu ise, “Yeşilay olarak, bağımlılıklarla mücadelede önemli adımlar atıyoruz. Hız kesmeden hem bağımlılığın oluşmasını engellemek hem de bağımlılıktan kurtulmaya destek olmak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Dünyada öncü bir rol üstleniyoruz. Bağımlılıktan uzak ve sağlıklı hayat alışkanlıkları kazandırmak için 7’den 77’ye farklı yaş gruplarına yönelik projeler yürütüyoruz. Uludağ Elektrik iş birliğimiz ile 3 milyon Uludağ Elektrik müşterisinin hanesine ‘Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz.’ mesajı ve yeşil renkte tasarlanmış faturaları ulaştırarak, çalışmalarımızda böylesine kıymetli bir farkındalık oluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yeşilay ailesine olan desteklerinden ve farkındalık çalışmalarına olan hassasiyetlerinden dolayı Uludağ Elektrik ve Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a çok teşekkür ederiz“ şeklinde konuştu.