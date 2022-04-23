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Uludağ Elektrik, minik enerji uzmanları yetiştiriyor

Sosyal sorumluluk projeleriyle hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Uludağ Elektrik, enerji tasarrufunun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulamak için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi, çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması, tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık yaratılarak yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin okullarda başlattığı proje ile enerji tasarruf ve verimliliği çocuklara gölge oyunu ile anlatılıyor.

BURSA 23.04.2022, 13:09
Uludağ Elektrik, minik enerji uzmanları yetiştiriyor

Sosyal sorumluluk projeleriyle hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Uludağ Elektrik, enerji tasarrufunun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulamak için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi, çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması, tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık yaratılarak yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin okullarda başlattığı proje ile enerji tasarruf ve verimliliği çocuklara gölge oyunu ile anlatılıyor.

Karagöz gölge oyunu ile enerji tasarruf ve verimliliğine vurgu yapılıyor

Gölge oyunundan yararlanılarak çocuklara enerji tasarrufunun eğlenceli bir şekilde anlatılmasını amaçlayan şirket, projede paydaşlarıyla birlikte ilerliyor. Uludağ Elektrik öncülüğünde Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyun ile evde yapılabilecek enerji tasarrufu ve verimliliği uygulamaları çocuklara akılda kalıcı bir şekilde aktarılıyor.

Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ve Bursa Milli Eğitim ile birlikte organize edilen program dahilinde, okullara ziyaret gerçekleştiriliyor. Sergilenen oyunda Karagöz ve Hacivat, çocuklara kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, kullanılmayan lambaların açık bırakılmaması, fırın ve buzdolabı kapaklarının çalışırken açılıp, kapatılmaması gerektiği gibi tüyoları anlatıyor. Karagöz’e sorulan sorular üzerinden kurgulanan oyunda, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması için tasarruf ve verimliliğin önemi vurgulanıyor.

Enerji temalı kitaplar ile sağlıklı bir gelecek hedefleniyor

Öğrencilere gölge oyunu dışında enerji temalı kitapları ve atölyeleriyle de ulaşan Uludağ Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarının sağladığı faydayı resimler ve etkinliklerle de çocuklara aktarıyor. Her yıl güncellenen bir içerikle çocuklarla buluşturulan kitaplarla, çocuklar sağlıklı bir gelecek için yenilebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyorlar. Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatılan evler ve fabrikaları, sokakları, park ve bahçeleri keşfederek, öğretici aktivitelerle zaman geçiriyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan araba, otobüs, gemi, uçak, tren bisiklet gibi resimleri boyarken öğrenen minikler, rüzgar gülü yapımından uzay istasyonuna kadar çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojilerin de farkına varıyorlar. Düzenli olarak öğrencilere ulaştırılan bu kitaplara, şirketin web sitesi aracılığıyla online ortamdan da ulaşılabiliyor.

Çocukların gözünden enerji tasarrufu ve verimliliği resmediliyor

Şirket, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda enerji ile ilgili konularda çocuklar için bir tema belirleyerek, kendi hayal dünyalarındaki gibi resmetmelerini istiyor. Bu yıl için enerji tasarruf ve verimliliğini tema olarak belirleyen şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Türkiye’nin her yerinden çocukların katılım sağladığı yarışmada yaş sınırlarına göre 2 kategori bulunurken; jüri tarafından belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü çocuklara çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

“Enerjinin önemi konusunda küçük yaşlardan itibaren bilinç oluşturmalıyız”

Dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkat çekmek istediklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Sosyal sorumlu şirket anlayışıyla, iklim değişikliğiyle mücadele için tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık yaratılarak yaygınlaştırılması, yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji tasarrufu ve verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarımızla ve gerçekleştirdiğimiz atölyeler ile çocuklara dokunuyoruz. Düzenlediğimiz gölge oyunu ile de çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesini ve keyifli zaman geçirmesini hedefliyoruz. Resim yarışmamızla sadece farkındalık oluşturmayı değil, çocukların gözünden de bu konuları görme imkanına sahip oluyoruz. Projelerimizi, sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması gerektiği anlayışıyla hayata geçiriyoruz” dedi.

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