Uludağ Elektrik, bilimseverlerle buluştu

Uludağ Elektrik, ‘Uzay ve Havacılık’ ana temasıyla bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Bursa Bilim Festivali’nde atölye ve interaktif platformuyla yer aldı.

Festivaldeİnteraktif Yeşil Enerji Platformuyla verimli enerji kullanımı ve çevre dostu yaklaşımları oyunlaştırarak öğreten şirket,Solar Roket Modeli Atölyesinde de güneş enerjisiyle çalışan roketler üretilmesini sağladı. Bilimin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen festivaldeTürkiye’nin dört bir yanından gelen bilim meraklıları ağırlanırken, şirketin standında 1.500’ü aşkın katılımcı öğren, tasarla ve üret modeliyle kendi ürünlerini yaptılar.

4 gün boyunca süren etkinlikte şirketin 12 yaş ve üzerindeki gruba yönelik atölyesine katılanlar,solar roketlerin imentorler eşliğinde tasarlayıp kendi ürünlerini ortaya çıkardılar.Etkinlikte çocukların psiko-motor becerilerinin gelişimi desteklenerek, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlandı. Katılımcılar, güneş enerjisinin elektriğe dönüşüm yolculuğunu da gözlemleme fırsatı buldular. İnteraktif Yeşil Enerji Platformunda ise katılımcılar 3 farklı oyunda doğa dostu çeşitli mesajlarla karşılaşırken, birbirleriyle yarıştılar.2 adet bisikletin yer aldığı ve pedal çevrilerek ilerleyen düzenekte, pedalı en hızlı şekilde çevirip oyunu tamamlamaya çalışan çocuklar kıyasıya yarıştı. İlk oyunda şehirlerde hava kirliliğini azaltmak için çevre dostu yakıtların tercih edilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, ikinci oyunda ise çevre dostu enerji tüketimiyle doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması üzerine mesajlar verildi. Akkor ve LED lambanın bulunduğu bölümde ise, LED lambanın enerji verimliliği sağlamak için tercih edilmesi gerektiğine ve akkor lambanın çok daha fazla enerji tükettiğine vurgu yapıldı.

2 yıl aradan sonra yeniden Bilim Festivali’ndeolmaktan mutlu olduklarını söyleyen Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Sosyal sorumlu şirket anlayışıyla, iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene düzenlediğimiz Solar Roket Modeli Atölyemizde hem çocuklara hem yetişkinlere dokunduk. Sadece atölyemizde değil, yoğun bir katılımın olduğu İnteraktif Platformumuzda da küçük dokunuşlarla enerji kullanımını azaltarak tasarruf sağlanabileceğini ve çevre dostu uygulamalarıgösterdik. Katılımcılar bu platformumuzda yer alan oyunlarda, her bölüm sonrası bilinçlendirici bir mesajla karşılaştılar. Enerji tasarrufu ve verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarımız da yine festival boyunca standımızda yer aldı. Bilimi toplumun tüm kesimlerinin sevmesini ve deneyimleyereköğrenmeyi amaçlayan bu tipetkinliklerde yer almayı önemsiyoruz.Biz istiyoruz ki, çocuklarımız ülkemizin zengin enerji kaynakları olan rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji kaynaklarını yakından tanısın. Kendilerinin yaptıkları bu ürünlerle konuya yönelik farkındalıkları artsın” dedi.