Uludağ Elektrik ailesi iftarda buluştu

Uludağ Elektrik dağıtım ve perakende şirketleri, geleneksel hale getirdiği Ramazan buluşmalarında çalışanlarıyla Bursa’da iftar yaptı. Merinos AKKM’de yaklaşık 2 bin kişiyi bir araya getiren programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Uludağ Elektrik şirketleri, kurum aidiyetini pekiştirmek ve Ramazan Ayı’nın getirdiği birlik ve beraberliğin önemini vurgulamak amacıyla her yıl çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geliyor. Şirketin bu yıl düzenlediği iftar programının en geniş çerçevesini Bursa’da gerçekleştirildi. İftara Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’nın yanı sıra yöneticiler, Uludağ Elektrik çalışanları, aileleri ve basın temsilcileri de katıldı. Programın ev sahipliği konuşmasını yapan Uludağ Elektrik CEO’su İsmail Ergüneş , “Öncelikle her birinize bu güzel Ramazan akşamında iftar davetimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, iftar davetinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2022 Uludağ Enerji ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağıtım ve perakende şirketlerimizle ile birlikte örnek bir kuruluş ve hizmet bölgesi haline getirdiğimiz markamızı bundan sonraki süreçte de el birliğiyle çok daha ilerilere taşıyacağınıza inancımız sonsuz” dedi.