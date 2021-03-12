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Ulaşımda sistem değişimi düşünülmeli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyanın konuşup çözümler üretmeye çalıştığı trafik konusunun sadece yol yaparak, genişleterek veya otoparkla çözülemeyeceğini söyledi. Başkan Aktaş, “Olayı sadece fiziki dönüşüm olarak düşünmekten ziyade sistem olarak değişimi düşünmeliyiz” dedi.

BURSA 12.03.2021, 09:41
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Ulaşımda sistem değişimi düşünülmeli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyanın konuşup çözümler üretmeye çalıştığı trafik konusunun sadece yol yaparak, genişleterek veya otoparkla çözülemeyeceğini söyledi. Başkan Aktaş, “Olayı sadece fiziki dönüşüm olarak düşünmekten ziyade sistem olarak değişimi düşünmeliyiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında kentin en önemli gündem maddesi olan trafik ve ulaşım sorununu değerlendiren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan çalışmaları anlattı. Pandemi nedeniyle son bir yıldır toplu ulaşımda da olağanüstü bir sürecin yaşandığını dile getiren Başkan Aktaş, toplu ulaşım rakamlarının yüzde 11’lere kadar düştüğü günlerin yaşandığını hatırlattı. Pandemi nedeniyle toplu ulaşımdan müthiş bir kaçış olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Birkaç gündür oran yüzde 70’lere geldiği için mutlu olduk. Türkiye’de her 4 kişiye bir araç düşerken, Bursa’da 3 kişiden birine düşüyor. Şunu bilmeliyiz ki İstanbul, Ankara, İzmir de trafiği konuşuyor. Bursa zaten trafiği konuşuyor. Sadece yol yaparak, genişleterek, otopark yaparak trafikle mücadele edemeyiz. Kurallar olmalı ve herkes bunlara uymalı. Konuyla alakalı farklı çalışmalarımız var. Acemler’de devam eden tünel çalışması var. Adliye Kavşağı’nın kısa sürece içerisinde ihalesi yapılacak. Raylı sistemlerle alakalı T2’nin tamamlama ihalesi yapıldı. Emek-Şehir Hastanesi 6 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla alakalı çalışmalar var. Çalışmaların yük oluşturmaması adına alternatif yollarla alakalı çalışıyoruz” dedi.

Sistem değişimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarının büyük kısmını ulaşım ve trafik için kullandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Biz yatırımları yaparken tüm tarafların bu konuda irade koyması ve arkasında durması gerekiyor. Hep Acemler konuşulur ama Acemler bu işin sonucu. Acemler’e gelmeden eksik alanlar, tamamlanmayan yollar, sıkıntılı kavşaklardan dolayı Acemler kitlenme noktası oluyor. Şehrin ve sanayinin büyümesi, yeni yaşam alanları gibi birçok parametre bu işi etkiliyor. 3 milyon nüfusun 2 milyon 200 bini merkezde yaşıyor. Bu yoğunluk giderek artıyor. Şehri bu manada sağlıklı dağıtmalıyız. Farklı kurullarla 100 binlik plan tartışılıyor. Meclis’e de gelecek. Aslında 98’deki planla alakalı öngörü nüfusunu geçmemişiz. Ama kurguyu yanlış yapmışız. Bütün dünyanın mücadele ettiği trafikle alakalı bize, ilgili kurullara ve vatandaşa düşen konular var. Güney Kore’de daha fazla nüfus, daha sıkıntılı trafik var. Ancak arabada tek kişi var ise en sağdan, iki kişi varsa ikinci şeritten, üç kişi varsa üçüncü şeritten gidebiliyor. Kurala riayet ediyor. Olayı sadece fiziki dönüşüm olarak düşünmekten ziyade sistem olarak değişimi düşünmeliyiz” diye konuştu.

Kırsalda konteyner sorunu

Özelikle kırsal bölgelerde tarımsal amaçlı yapılan ancak amaç dışı kullanılan konteynerlerle ilgili bir değerlendirmede de bulunan Başkan Aktaş, bu tür yerlerde gayri ahlaki ve emniyeti ilgilendiren konuların da yaşanabildiğine dikkat çekti. Çiftçilik yapan insanların da bu tür yerleşimlerinden ötürü işlerini rahat yapamayarak mağdur olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu tip alanları mesleki olarak, tarımsal amaçlı kullanan ve görsel anlamda çevreye zarar vermeyenler başımızın tacıdır. Tarımı önemsiyoruz. Bursa’nın 2020’de tarım ihracatı arttı. Tarımda daha önemli adımlar da atmalıyız. Ama maalesef bu alanların birçoğu yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Derme çatma yerler yapılıyor. Geçen sene Kestel’deki sel baskınında 5 vatandaşımızı bu yüzden kaybettik. Her birimize düşen sorumluluklar var. Acil çözüm üretmeliyiz. Bu işin standardı olmalı. Hem mevcutlarla mücadele ederken, bundan sonraki süreçle ilgili bir tavır ortaya koymalıyız. Yaşadığımız şehre ihanet etmemek için arkasında da durmalıyız” dedi.

Korona sürecinde verilen mücadeleyi anlatan bir müze veya heykel yapılması önerisini de değerlendiren Başkan Aktaş, bu konuda anıt yapılabileceğini ancak yaşanan sürecin gelecek nesillere örnek olması adına müzeleştirilmesinin daha uygun olabileceğini vurguladı.

Ayın vatandaşları

Bursa’nın İznik ilçesinde eşiyle birlikte mermer atölyesi işleterek hem çocuklarını büyüten hem de erkek işi olarak görülen meslekte hazırladığı ürünleri inşaatlara gidip monte eden 38 yaşındaki Hazel Kara ile 30 tonluk beton mikserini ustalıkla kullanarak 6 yıldır şoförlük yapan 34 yaşındaki Sevda Yaruk ‘ayın vatandaşı’ seçildi. Kara ve Yaruk, ayın vatandaşı plaketi Başkan Aktaş’ın elinden aldı.
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