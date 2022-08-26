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UEDAŞ’tan kan ve kök hücre bağışı
UEDAŞ çalışanları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
BURSA 26.08.2022, 10:14
UEDAŞ çalışanları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Güney Marmara’da 5 milyonun üzerindeki nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sosyal ve kültürel faaliyetlerle çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılında başlayan ve geleneksel hale getirilen kan bağışı, UEDAŞ Genel Müdürlük Kampüsünde kurulan kan aracında çalışanların katılımıyla gerçekleşti.
Uzman hekim eşliğinde yapılan ön muayene işleminde kan vermek için herhangi bir sağlık problemine rastlanmayan 37 gönüllü kan bağışı, 15 kök hücre bağışı yaptı.
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