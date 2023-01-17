UEDAŞ’ta dijital dönem

Marmara Bölgesi’nin güneyini içine alan hizmet sahası içerisinde elektrik dağıtımı sağlayan UEDAŞ, elektrik tesisat projelerini Pwire ile dijital platforma taşıdı. Çevreci bir uygulama olan UEDAŞ Pwire ile zamandan ve kağıt baskı süreçlerinden tasarruf edilerek sürdürülebilir üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

Çevreci uygulamalara ve sürdürülebilir iş modeline önem veren UEDAŞ, mevcut sistemin ortaya çıkardığı zorlukları ortadan kaldırmak, kullanıcılarına ve iş ortaklarına kolaylık sağlamak adına elektrik tesisat proje süreçlerini UEDAŞ Pwire ile dijitalleştirdi.

UEDAŞ ile proje müelliflerinin hem çizim esnasında dinamik hesaplar yapabilmesi hem de teknik verileri kolayca takip edebilmesi için Pwire Elektrik Tesisatı Tasarım Programı devreye alındı. Program sayesinde mimari sadeleştirme, linye analizi, kolon şeması, güç-akım hesabı, gerilim düşümü hesabı, topraklama hesabı, enerji odası hesabı, kablo bacası hesabı gibi vakit gerektiren işlemler müellifin UEDAŞ Pwire da çizdiği proje üzerinden okunarak otomatik olarak yapılabilecek.

UEDAŞ, Elektrik proje onay süreçlerini dijitalleştirerek, Proje müelliflerinin İşletmelere gitmek zorunda kalmadan UEDAŞ Pwire ile elektrik projelerinin zamandan ve mekandan bağımsız olarak hızlı bir şekilde onaylatabilme imkanı sağlamıştır.

Bunun yanında ek emek ve zaman kaybının önüne geçmeyi, kağıt baskı süreçlerinden de tasarruf ederek e-arşivini oluşturmayı hedefliyor.