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UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı

UEDAŞ Tiyatro Topluluğu , ‘Bir Doktora mı Danışsak’ adlı oyun ile izleyici karşısına çıktı.

BURSA 08.07.2022, 10:40
UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı

UEDAŞ Tiyatro Topluluğu , ‘Bir Doktora mı Danışsak’ adlı oyun ile izleyici karşısına çıktı.

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, kültür sanat faaliyetlerine devam ediyor. Kurum çalışanlarından oluşan tiyatro topluluğu, Rus Yazar Anton Çehov’un ‘Bir Doktora mı Danışsak’ adlı oyununu sahneye taşıdı.

Tayyare Kültür Merkezinde sahneye çıkan ekip, tek perdelik sergiledikleri oyun ile izleyenlerin beğenisini topladı. Şirket çalışanları ve ailelerinin katıldığı organizasyonda ev sahipliği konuşmasını yapan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı , “10. yılımızda 4. oyunu canlandırıyoruz. 17. kez sahneye çıkan ekibimizi tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ile çalıştılar. Hizmet bölgemizdeki diğer illerde de sahnelenecek oyunumuz için şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum” dedi.

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