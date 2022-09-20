ÜÇGE, perakendede sürdürülebilir geleceğe dikkat çekti

ÜÇGE, Depozito İade Sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünleri ve yenilikçi bulut tabanlı yazılıma sahip ÜÇGE ESL Elektronik Etiket sistemleri ile ’13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022’de büyük farkındalık oluşturdu.

Mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanında üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE, İstanbul’da düzenlenen ’Yerel Zincirler Buluşuyor 2022’de yer aldığı standında sürdürülebilir gelecek, döngüsel ekonomi ve dijital dönüşüm odaklı ürün ve sistemleri ile dikkatleri çekti. ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, “Tüm dünyayı etkisi altına alan atık sorunu, tüketim ve çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri ambalaj atıklarından kaynaklı kirliliktir. Bununla birlikte Türkiye’de ambalaj hammaddesi ihtiyacının yüzde 90’ı ithal edilmektedir. Döngüsel ekonomi çerçevesinde ambalaj atıklarının bir kaynak olarak ülkemizde kazanımının sağlanması çok önemlidir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri olan ’Depozito İade Sistemi’ ile on yıl içinde ambalaj atıklarının yüzde 70’inin geri kazanılması hedeflenmektedir. ÜÇGE olarak biz de atık sorununa son vermek için, ülkemiz ile birlikte, yerel üretici olarak ilk adımı attık. Ambalaj atıklarından kaynaklı kirliliğin önüne geçebilmek ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir bir sistem oluşturmak hedefiyle özel bir yazılım ile hayata geçirdiğimiz iECO markalı akıllı ürünlerimiz ve ÜÇGE ESL Elektronik Etiket Sistemimizi fuara gelen ziyaretçilerimiz ile buluşturduk. Depozito İade Sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünlerimiz ve sistemlerimizle, doğada ayrışması zor olan materyallerin yeniden kazandırılmasını kolay ve yaygın hale getiriyoruz. Depozito İade Makinesi olarak da bilinen iECO otomatlar, nesnelerin interneti teknolojilerine sahip bir ürün grubudur. ÜÇGE iECO depozito iade makinelerini, geri dönüşüm otomatları olarak da tanımlayabiliriz. Geri kazanım ekosistemi çerçevesinde oluşturulan iade noktaları/merkezleri, tüketicilerin beslediği boş ve doğrulanmış ambalajların teslim alındığı ve depozito bedellerinin iade edildiği nokta olarak bulunacak ve bu noktalarda yer alan otomatlarda gerçekleşen faaliyetler de, çevre ajansı tarafından yürütülen depozito bilgi sistemine canlı zamanlı olarak kayıt bırakacaktır. Yüzde yüz yerli sermaye ve ÜÇGE mühendisleri tarafından geliştirilen iECO Geri Kazanım Sistemi Yazılımı, Depozito Bilgi Sistemi Yönetmeliğine uyum gösteren ve gerektirdiği durumlarda uzaktan kontrolü ve yönetimi sağlanan bir alt yapıya da sahiptir“ dedi.

Market, mağaza, dark store mağaza, horeca ve tüm satış noktalarında verimliliği sağlamak hedefiyle ÜÇGE markası olarak hayata geçirilen ÜÇGE ESL Elektronik Etiket Sistemi hakkında da bilgi veren Güven; “Bu sistem ile bilgi değişikliği süreci dijital ortama taşınarak operasyonel yönetimde süreklilik sağlanmaktadır. Tüm satış noktalarında hızlı ve doğru bir şekilde fiyat değişikliklerini yapabilmek, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında ortaya çıkabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak, proseslerin operasyonel hızını arttırmak, süreçlerde daha verimli bir deneyim oluşturmak, çalışanlara maksimum mesai verimliliği sağlamak ve gereksiz kağıt kullanımının neden olduğu çevresel sorunları azaltmak gibi pek çok fayda sağlamaktadır” diye konuştu.

Güven “Yakın zamanda kaybettiğimiz kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız merhum Gökçin Aras’ın yenilikçi vizyonu, değerleri ve temelini oluşturduğu kurum kültürü ile dünya çapında güven duyulan bir marka olarak ilerleyen ÜÇGE, perakende sektörüne değer katacak projeler geliştirmeye ve sektörün hizmetine sunmaya devam edecek” şeklinde konuştu.