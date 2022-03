ÜÇGE kadın gücünü daha da arttırmayı hedefliyor

ÜÇGE, daha fazla kadın istihdamı ve kadının hayatın her alanında daha da güçlenmesi hedefi ile ilerliyor.

Perakende, lojistik ve sanayi sektörülerinde ulusal ve global markaların mağaza ve marketlerinden, depolarına kadar mağaza ekipmanları, ağır/hafif yük depo raf sistemleri ve robotik depolama sistemleri alanında çözüm üreten ÜÇGE, daha fazla kadın istihdamı ve kadının hayatın her alanında daha da güçlenmesi hedefi ile ilerliyor. ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, kadının toplumsal hayatta ve iş hayatında daha etkin ve daha güçlü yer almalarında kurumların sorumluluk almasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Aras “Şu an burada bulunan kadın çalışan sayımızın çok daha fazla olmasını ve kadın istihdamında sürdürülebilir bir büyüme ile ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu vesile ile ben de tüm kadın çalışanlarımıza, özverili çalışmaları ve ÜÇGE’ye kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ÜÇGE’nin gelecek vizyonuna liderlik eden ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, "Değişen dünya dinamiklerinde, çalışan, üreten, hayatın her alanında olduğu gibi, iş hayatındaki yerinin her zamankinden daha fazla önemli oldu. Kadınların iş hayatındaki rollerinin önemi yadsınamaz. Bunun da ilk şartı ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumun her kesiminde ve kurumlarda içselleştirilmesidir. İş dünyasındaki kadın girişimci, yönetici ve çalışan sayısının, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda daha da artırılması gerektiğine inanıyorum. Kadın çalışanların tüm alanlarda teşvik edilerek ekonomiye ve ihracata dâhil olması, ülkemizin güçlü yarınlarının olmazsa olmazıdır" diye konuştu.