Üçge Drs Win Eurasia’da

Üretim ve teknoloji gücü ile “Endüstriyel Dönüşüm” sürecine yön veren global bir marka olan Üçge Drs, Avrasya’nın önde gelen sanayi fuarı Win Eurasia 2022’de Salon 7 / B101 no.lu standında; 46 yıllık tecrübesi, yüksek teknolojisi ve sektöre büyük katkı sunan inovatif yaklaşımı ile hayata geçirdiği robotik sistem ve çözümlerini ziyaretçileriyle buluşturacak.

Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen ve her yıl onlarca ülkeden endüstri profesyonelini bir araya geldiği, sektörün en önemli buluşmalarından biri olan WIN EURASIA, katılımcı ve ziyaretçilerine 360 derece imalat sanayiini tecrübe etmek için benzersiz bir fırsat sunacak. WIN EURASIA, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getirecek.

8-11 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen etkinlik boyunca devam edecek paneller ile Endüstriyel Dijital Dönüşüm, 5G Teknolojisi, Akıllı ve Sürdürülebilir Üretim, Robotik Otomasyonu ve Yapay Zekâ gibi birçok konu ulusal ve uluslararası katılımcılar ile beraber ele alınacak.