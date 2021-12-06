Turnuvanın kazananı kardeşlik oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu sene 9’uncusu yapılan ve Eğitimci Gıyasettin Bingöl’e atfedilen Muş İlDer Futbol Turnuvası’nda takımlar kıyasıya mücadele ederken, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleriyle dernek yöneticilerinin maçı ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Bursa’da altyapıdan spora kadar birçok alanda hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine de destek olmayı sürdürüyor. Bu sene 9’uncusu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan Muş İlDer Turnuvası, Muşlu eğitimci ve Bursa Sınav Koleji Kurucusu Gıyasettin Bingöl’e atfedildi. 18 takım ve yüzlerce sporcunun katıldığı turnuva, 8 hafta boyunca Çınarönü Spor Tesisleri’nde yapıldı. Kıyasıya maçların gerçekleştiği turnuva sonunda Ulukaya City Spor üçüncü olurken, Evşah Avm Spor ikinci, Pertak Spor ise birinci olmayı başardı. Turnuva sonunda düzenlenen tören öncesinde, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın da aralarında olduğu Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri ile Muş İlDer yöneticileri gösteri maçı yaptı.

Final maçı sonrası yapılan kupa töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Bursa’da Anadolu’nun her bölgesinden gelen insanların birlik ve huzur içerisinde yaşadığını söyledi. Diğer yöre insanlarında yaşandığı gibi Muşluların düzenlediği faaliyetlere de destek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Dinçer, Gıyasettin Bingöl’ün sadece Muşluların değil Bursalıların da ağabeyi olduğunu anlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman sporun yanında yer aldığını anlatan Dinçer, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş İlDer tarafından düzenlenen futbol turnuvasının şenlik havasında yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Bursa başta olmak üzere tüm şehirlerde Muşluların önemli görevler üstlenmiş olmasının gurur verici olduğunu anlatan Asya, gençlerin eğitimlerine bu yüzden büyük önem verdiklerini söyledi. Asya, Bursa ile Muş arasında oluşturulan gönül köprüsünü daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.

Bursa Sınav Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı-Eğitimci Gıyasettin Bingöl, geleneksel futbol turnuvasının bu sene kendi adına düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. 43 sene önce Muş’tan ayrılarak Bursa’ya geldiğini, uzun yıllar sonra Muş’u ziyaret ettiğinde gönlünün tekrar oraya aktığını söyleyen Bingöl, farklı yatırımları hayata geçirdikleri Muş ile Bursa arasında son dönemde gelişen dostluk rüzgârlarının da kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Muş’ta doğduğunu ve gerçek bir Bursalı olduğunu söyleyen Bingöl, turnuvaya destek olan ve katılan herkese teşekkür etti.

Muş Dernekleri Federasyonu Başkanı Fesih Baykal, birlik ve beraberliğin sembolü olan turnuvaya destek olan ve katılan herkese teşekkür etti. Muş İlDer Başkanı Mehmet Önder Mutlu, bir toplumun büyüyüp gelişebilmesi için kendi içerisinde birlik ve beraberliği sağlaması ve gençleri iyi eğitmesi gerektiğini söyledi. Dernek olarak gençlere yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Mutlu, düzenledikleri futbol turnuvasına destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından turnuvada başarı gösteren takım ve sporculara, madalya ve kupaları takdim edildi.