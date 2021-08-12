Türkiye’nin ilk uydu vericili leyleği ‘Beş numara’ önce korkuttu, sonra sevindirdi

Balıkçı Adem Amca ile kurduğu dostlukla milyonların gönlünde taht kuran Yaren Leylek, bu yıl 5 yavru dünyaya getirmişti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bahar ayında yaptığı açıklamada, “Doğaseverler bize sık sık Yaren Leylek’e verici takılması talebini iletiyordu. Ancak uzmanlar, yetişkin leyleklere takılmasının riskli olduğunu söyleyince biz de bu yönde karar kıldık” demişti.

Karacabey Belediyesi tarafından Almanya’dan getirilen 40 gram ağırlığındaki güneş enerjisi ile çalışan uydu vericisi, haziran ayında en küçük yavru olan ‘Beş numara’ya takılmıştı. Bu sayede, yavru leyleğin uçuş güzergahları kaydedilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta yuvasından ilk kez ayrılan ‘Beş numara’, bulduğu sürü ile birlikte güneye doğru yola koyulmaya başlamıştı. Uygulama üzerinden leyleğin göç rotası, binlerce kişi tarafından yakından takip edildi.

Sevenlerini korkuttu

Ancak Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği olan ‘Beş numara’nın, Adana Yumurtalık sahillerinden İskenderun Körfezi’ne doğru yol alırken Akdeniz üstünde bir anda izleme programındaki sinyalinde kopukluk yaşandı.

Bunu fark eden birçok doğasever ise sinyalin en son görüldüğü yerlerde telaşla leyleği aradı. Karacabey Belediyesi de konuyla ilgili bölgedeki resmi kurumlarla iletişime geçse de bir sonuç alamadı. En çok ihtimal verilen uçak çarpması ihtimali için havalimanları ile dahi görüşüldü ancak bir sonuç çıkmadı.

Sinyal Ürdün’den geldi

Yapılan araştırmalarda leyleğin izine rastlanamayınca, sinyal karıştırıcı cihazlar yüzünden böyle bir şey yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Neyse ki korkulan olmadı ve ilk sinyal Ürdün’den geldi. Ve bu durum, hikâyeyi takip edenlerin olduğu kadar kuş bilimciler ve araştırmacılar arasında da büyük sevinçle karşılandı.

Takip programı herkese açık

Öte yandan, ‘Beş numara’ isimli leyleğin de içinde olduğu ve dünya üzerinde yüzlerce kuş ve memeli hayvanın takip edilmesine imkân sağlayan ‘Animal Tracker’ uygulaması, ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebiliyor.