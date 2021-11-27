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Türkiye’nin ilk tarım kitaphanesi açıldı

İnegöl Belediyesi, tarımda bir yeniliği daha hayata geçirdi. Daha bilinçli üretim amacıyla ilk kez Hamamlı Mahallesinde köy kahvehanesinin bir bölümü Tarım Kitaphanesi olarak düzenlendi. Tarımla ilgili 300 dolayında kitabın yer aldığı, aynı zamanda şehirle ilgili yayınların bulunduğu kütüphane, mahalle sakinleri tarafından da beğeni ile karşılandı.

BURSA 27.11.2021, 14:10
Türkiye’nin ilk tarım kitaphanesi açıldı

İnegöl Belediyesi, tarımda bir yeniliği daha hayata geçirdi. Daha bilinçli üretim amacıyla ilk kez Hamamlı Mahallesinde köy kahvehanesinin bir bölümü Tarım Kitaphanesi olarak düzenlendi. Tarımla ilgili 300 dolayında kitabın yer aldığı, aynı zamanda şehirle ilgili yayınların bulunduğu kütüphane, mahalle sakinleri tarafından da beğeni ile karşılandı.

Tarımda İnegöl Modeli kapsamında Türkiye’ye örnek çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bir yeniliği daha şehre kazandırdı. Bir yandan tarımda yeni ürünler ve kaliteli üretim hedeflenirken, bir yandan da çiftçilerin gelişimi ve yeniliklere ayak uydurabilmesi adına adımlar atılıyor. Bu kapsamda ilk kez Hamamlı Mahallesinde Tarım Kitaphanesi oluşturuldu. İçerisinde şehri tanıtan yayınlarla birlikte 300 dolayında tarıma yönelik kitabın yer aldığı kütüphane, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladı. Özellikle gençler, geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın yanında bilimsel verilerin de üretime katkı sağlayacağı kanısında.

İlk tarım kitaphanesinin tanıtımı yapıldı

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile beraberindeki heyet, bugün İnegöl’ün ilk Tarım Kitaphanesini ziyaret etti. Burada hem kitaphanenin tanıtımı yapıldı hem de diğer kırsal mahallelerde de benzer uygulamaların yapılacağının müjdesi verildi.

Türkiye’nin ilk tarım kitaphanesi Hamamlı’da kuruldu

Burada konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, kırsaldaki gelişimi önemsediklerini ifade etti. Kırsal mahallelerde şehircilik anlamında yapılan işler olduğunu belirten Taban, “Buraların altyapı ve üstyapılarının yenilenmesi, buradaki yaşamın merkezdeki yaşam gibi benzer hale getirilmesiyle ilgili şehirleşme çabası devam ediyor. Bunun yanı sıra insanımızı geliştirmek, insanımıza yatırım yapmak üzere adımlar da atıyoruz. Özellikle kurduğumuz Üreten Çiftçiler Kooperatifi olsun, çiftçilerimize yönelik eğitim programlarımız olsun tüm paydaşlarımızla heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da belki Türkiye bir ilk olacak mini bir Tarım Kütüphanesinin tanıtımını yapmak üzere bir aradayız” dedi.

Kahvehaneler yeniden, kıraat edilen yerler olacak

Tüm kırsal mahallelerde benzer uygulamanın yapılmasını hedeflediklerini de kaydeden Alper Taban, “Kahvehaneler bir araya geldiğimiz, sohbet edip hemhal olduğumuz mekanlar. Bunun yanı sıra geçmişte olduğu gibi buraları kıraat edilen, okunan, birlikte sosyalleştiğimiz mekanlar olsun istiyoruz. Bu amaçla Hamamlı Mahallemizde kahvehanemizde spesifik bir kitaphaneyi hayata geçirdik. Biliyorsunuz şehrimizde de Nöbetçi Kitaphane adı altında kitaphanelerimizi çoğaltmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kırsalda da tarımı desteklemeye yönelik burada yaklaşık 300 tarım kitabının bulunduğu ve beraberinde şehrimizi tanıtan kitapların da yer aldığı bir kitaphaneyi oluşturduk. Ben inşallah zaman buldukça hemşerilerimizin buradan bir kitabı alarak karıştıracağını, okuyacağını çok iyi biliyorum. Allah’ın ilk emri oku. Beraberinde biz Allah’ın emirleri doğrultusunda bir iş yapıyoruz. İnsan dediğimiz varlık doğumdan ölüme geçen süreç içerisinde kendini yenileyen, geliştiren ve diğer insanlara faydalı olan insandır. Dolayısıyla burada insanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kitaphaneleri çoğaltmak istiyoruz. Şehir merkezimizdeki kahvehanelerin de her birinin bir köşesinde benzer alanlar olmasını arzu ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bilgi güçtür

Kaymakam Eren Arslan ise çok hayırlı bir iş yapıldığına dikkat çekerek “Baktığınızda küçük bir iş olarak görülebilir ancak hakikaten etkinliği, sağlayacağı çıktılar çok kıymetli. Bilgi güçtür insan için. Bu sanayide de böyle tarımda da böyle. Bilgi sahibi toplumlar ilerlemiştir. O yüzden burada sadece bir kütüphane mantığı değil spesifik olarak bu bölgenin ana geçim kaynağı tarıma yönelik bir köşe oluşturulması çok takdire şayan. Başkanımıza ve ekibini tebrik ediyorum. Bunun bütün mahallelerde yaygınlaşması önemli. Önemli olan bunu yapmakla birlikte hemşerilerimizin buradan istifade etmeleri” dedi.

Gençlerimiz burada bilgilenecek

Hamamlı Mahallesi Muhtarı Recep Ötünbek de meyvecilikle geçimini sağlayan köye kurulan kütüphanenin değer katacağını söyledi. Muhtar Ötünbek, “Köyümüzün 650 yıllık bir geçmişi var. Uzun yıllardır da köyümüz meyvecilikle geçimini sağlıyor. Sağ olsunlar Belediye Başkanımız da köyümüze bir Tarım Kitaphanesi kuralım dediler. Biz de çok mutlu olduk. Gençlerimiz burada tarımla ilgili kitapları okuyarak bilgilenir dedik. Bugün kitaphanemiz hazır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genç çiftçiler burada bilgilenerek önemli işler yapacak

Köyün genç çiftçilerinden Mustafa Acar isimli vatandaş da “Hamamlı Mahallesinde oturuyorum. Mesleğim baba mesleği olan çiftçilik. 28 yaşındayım ve kendimi bildim bileli tarımın içindeyim. Kütüphanemizin açılmasının bizlere çok katkısı olacak. Ben daha gencim, domates yetiştirmek istiyorum ama bunları hep kulaktan dolma yöntemlerle yapıyoruz. Ama buraya geldiğimizde kitaplarda ne yapmamız gerektiği, ne kadar dönümden ne kadar ürün alınacağı, nasıl bakılacağını bugün görebiliyoruz. Tabi bunları okursak faydası var. Bizim sıkıntımız hep büyüklerimizin geleneksel yöntemleriyle iş yapmamız. Burada bilimsel kaynaklarla özellikle genç çiftçilerin önemli işler yapacağını düşünüyorum. Yeni ürünler yetiştirebilmek için buradan araştırmalar yapabileceğiz artık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Kütüphaneyle Üreticilerimiz Tecrübe Ve Bilgiyi Harmanlayacak

Mahalle sakinlerinden Ömer Oruç ise “65 yaşındayım, yaklaşık 40 yıldır Hamamlı Mahallesinde meyvecilik yapıyorum. Biz bugüne kadar babadan kalma yöntemlerle, bildiğimiz kadarıyla meyvecilik yaptık. Tabi ki bunlarda başarılı olduğumuz zamanlar da oldu başarısız olduğumuz zamanlar da oldu. Sadece geleneksel yöntemler yetmiyor artık. Bilgi de önemi. Bu kütüphanede gençlerimiz kitapları okuyarak tecrübe ve bilgiyi harmanlayarak inşallah daha iyi çiftçilik yapacaklar” dedi.

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