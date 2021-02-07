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Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ Bursa’da olacak

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine (Convenant of Mayor) katılım sağlayıp, Bursa’nın iklim değişikliğine daha dirençli hale getirilmesine yönelik stratejiler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk ‘İklim Sokağı’nı Bursa’ya kazandırıyor. Proje kapsamında belirlenecek bir cadde veya sokak hızlı kazanım projeleriyle altyapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hale getirilecek.

BURSA 07.02.2021, 13:04
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Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ Bursa’da olacak

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine (Convenant of Mayor) katılım sağlayıp, Bursa’nın iklim değişikliğine daha dirençli hale getirilmesine yönelik stratejiler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk ‘İklim Sokağı’nı Bursa’ya kazandırıyor. Proje kapsamında belirlenecek bir cadde veya sokak hızlı kazanım projeleriyle altyapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hale getirilecek.

İklim değişikliği, küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından biri olarak kabul edilirken, tarım, gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatın her safhasını olumsuz etkiliyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel politikalar geliştirilirken, bu konuda attığı adımlarla örnek uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka’da da örnekleri bulunan ‘İklim Sokağı’ projesini Türkiye’de hayata geçiren ilk belediye oluyor. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü ile bu konuda çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Kent Konseyi, BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası da destek veriyor.

Akıllı şehre dönüşüm

Bursa’nın sürdürülebilir ve akıllı bir şehre dönüşümü yolculuğunda önemli bir adım olan ve 2 fazdan oluşan ‘İklim Sokağı Hızlı Kazanım Projesi’nin birinci fazının ilk çalıştayı Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk ve ilgili şube müdürleri ile proje paydaşlarının da katıldığı çalıştayda, ‘İklim Sokağı’nın dünya örnekleri incelendi ve projenin Bursa’ya sağlayacağı kazanımlar ele alındı. Projenin sunumunu yapan Novusens firmasından Berrin Benli ve Melih Gezer, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka’da uygulanan projelerde karbon emisyonunun azaltılmasından su ve enerji tasarrufu sağlanmasına kadar elde edilen olumlu sonuçları anlattı. Bursa’da hayata geçirilecek projede de karbondioksit emisyon oranlarının düşürülmesi, su ve enerji tasarrufu sağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Benli, projenin tüm şehre ölçeklendirilmesi, böylece orta ve uzun dönemde Bursa’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olunmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sokak önerileri alındı

Karbon salınımı ölçümleme, güneş enerjisi kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma sistemleri, çöp toplama/ geri dönüşüm, sürdürülebilir mobilite ve mekansal planlama gibi farklı hızlı kazanım projelerinin uygulanacağı sokakla ilgili öneriler alındı. Cumhuriyet Caddesi’nden Ünlü Cadde’ye, Özlüce’den FSM Bulvarı’na kadar 28 cadde veya sokak ‘İklim Sokağı’ projesi için önerildi. Hızlı kazanım projelerinin uygulanmasına en uygun sokak ise 15 Şubat’ta yapılacak ikinci çalıştayda belirlenecek. Bu çalıştayda ayrıca belirlenen sokakta hayata geçirilecek hızlı kazanım projeleri ele alınacak. Projenin uygulama aşaması olan 2’nci faza Mart ayının ikinci yarısında geçilmesi hedeflenirken, İklim Sokağı’nın bu yılsonuna kadar hayat bulması bekleniyor.
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