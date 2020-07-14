banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
İstanbul’da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
İstanbul’da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Başakşehir'e Konya çelmesi
Başakşehir'e Konya çelmesi
Bakan Koca'dan iğneli uyarı
Bakan Koca'dan iğneli uyarı

Türkiye’nin devleri arasında 29 Bursa firması

İSTANBUL SANAYİ ODASI’NIN AÇIKLADIĞI “TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU”LİSTESİNDE YER ALAN BURSALI 29 FİRMAYI TEBRİK EDEN BURSA TİCARET BORSASI (BURSA TB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZER MATLI, “AÇIKLANAN FİRMALAR ARASINDA, BORSAMIZ ÜYESİ 8 FİRMANIN DA YER ALMASI BİZİ AYRICA SEVİNDİRDİ. ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE CİDDİ MANADA KATKI SAĞLAYAN TÜM FİRMALARIMIZIN YÖNETİM KURULLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE; BÜTÜN YÖNETİCİLERİNİ VE ÇALIŞANLARINI YÜREKTEN KUTLUYOR, BAŞARILARININ ARTARAK DEVAMINI DİLİYORUM" DEDİ.

BURSA 14.07.2020, 09:54
6
Türkiye’nin devleri arasında 29 Bursa firması

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”listesinde yer alan Bursalı 29 firmayı tebrik eden Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Açıklanan firmalar arasında, borsamız üyesi 8 firmanın da yer alması bizi ayrıca sevindirdi. Ülkemiz ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan tüm firmalarımızın yönetim kurulları başta olmak üzere; bütün yöneticilerini ve çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listenin zirvesinde, 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ’ı 37 milyar 70 milyon lira ile Ford Otomotiv A.Ş. 25 milyar 850 milyon lira ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. izledi. Listede aynı zamanda, Bursa markası 29 firma yer aldı.

İSO’nun açıkladığı araştırma sonuçlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursalı 29 firma arasında yer alan 8 firmanın, bağlı olduğu odanın yanı sıra; Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım satımı nedeniyle borsa üyeliğinin de bulunduğunu hatırlatırken, “Listede borsamız üyesi Sütas 57, Pro Yem 112, Hastavuk 228, Akbaşlar Tekstil 364, Marmarabirlik 437, Özdilek 439, Harput Tekstil 442. ve Göliplik Şeremet Tekstil ise 470. sırada yer alarak bizleri gururlandırdı” dedi.

“Ülkemize katma değer sağlayan firmalarımızı kutluyorum”

İSO 500’deki kuruluşların, 2018 yılında 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019 yılında yüzde 16,4 artırarak, 1 trilyon liranın üzerine çıkardığını kaydeden Özer Matlı,“Listedeki Bursalı firmalarımız, üretimden net satışlarını geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3 artırarak, 33 milyar 350 milyon 108 bin 936 liraya çıkarmışlardır. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçlere rağmen üretimleri, ihracatları, sağladıkları katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi katkıda bulunan firmalarımızın başta yönetim kurulları olmak üzere; tüm yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum. Stratejik konumu, köklü sanayisi, sektörel çeşitliliği, uluslararası deneyimi ve nitelikli işgücü ile Bursa, Türkiye`nin göz bebeği olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:37
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29