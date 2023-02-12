Türkiye’nin beklediği haberi Osmangazi ekipleri verdi

Türkiye’yi yasa boğan depremin 138’inci saatinde beklenen haberi Kahramanmaraş’taki Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekiplerinden geldi. Ekipler, aynı aileden 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkartarak tüm Türkiye’ye sevinç yaşattı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, dinleme çalışması sonucu enkaz altında sağ olanlar bulunduğunu tespit etti. Enkaz altındakilere ulaşmak için Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte zamana karşı mücadele ortaya koyan Osmangazili ekipler, baba Celal Taşan, anne Yasemin Taşan ve 17 yaşındaki çocukları Ensar Taşan’ı depremden 138 saat sonra sağ olarak çıkardı. Ekipler, enkazdan çıkardıkları aileyi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü. Yaralı olarak çıkarılan depremzedeler, ambulansla hastaneye götürüldü.

“Asıl harika sizlersiniz”

Enkazdan sağ olarak çıkartılan 17 yaşındaki gence adını sonran ekipler, “Ensar” cevabını aldıklarında “harikasın Ensar” diyerek gence moral verdi. Ensar ise “harika olan asıl sizlersiniz” diyerek ekiplere teşekkürlerini sundu. Ekiplerden annesini de enkazdan kurtarmalarını isteyen Ensar’a ekiplerin cevabı “anneni de mutlaka enkazdan çıkartacağız” oldu. Ekipler, Ensar’a verdikleri sözü tutarak annesi Yasemin Taşhan’ı da enkaz altından sağ çıkartmayı başardı.