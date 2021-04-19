Türk Kızılay Bursa’dan Keles’e yardım eli

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Keles ilçesine çıkarma yaptı. Öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı, ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz, Keles çıkarması kapsamında ilk olarak Kaymakam Kübra Teymur’u ziyaret etti. Keles Zeki Akpınar Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrencilere kırtasiye malzemesi de hediye eden Türk Kızılay Bursa Şubesi, Dağdibi Köyü’ndeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin ilçede yaptığı çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Kaymakam KübraTeymur, “İhtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılay’ı yürekten tebrik ediyorum. Bursa Şubesi’nin çalışmalarını ve projelerini yakından takip ve takdir ediyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine merhamet elinin uzanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Keles, iyilik hareketinin her zaman arkasında olacaktır. Böyle kutsal bir görevi şeffaflıkla yürüten Türk Kızılay için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kırtasiye malzemesi de dağıtıldı

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da hayırseverlerin bağışları vasıtası ile yüzleri güldürmeye devam ettiklerini söyledi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve gönüllüler ile birlikte Keles Zeki Akpınar Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinekırtasiye yardımı çalışmalarına da katılan Susmaz, “Eğitim, en çok önem verdiğimiz konu. Geliştirdiğimiz projelerin yanı sıra, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bulunduğu okullarda böyle destekleyici yardımlar yaparak miniklerin yüzlerini güldürmek bizim için gurur kaynağı oluyor. Bu yardımları gerekli yerlere ulaştırmamız için destekte bulunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülerimizin de yardımlarıyla iyilik çınarı her geçen gün büyüyor ve meyvelerini toplamaya devam ediyoruz” dedi.Türk Kızılay Bursa Şubesi Keles çıkarmasının son durağı ise Dağdibi Köyü oldu. İhtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapan Bursa Şubesi, köy halkının yüzünü güldürdü.