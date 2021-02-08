Türk Kızılay Bursa gönüllere dokunuyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Gönüllülerinin destekleriile kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimi, bağışçılarının verdiği güçle şehrin dört bir yanında umut oluyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandemi ile mücadele çalışmaları kapsamında hafta sonları gerçekleştirilen kısıtlamalarda da ihtiyaç sahiplerin ulaşan Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin iyilik elçileri, bağışçılarının destekleri ile pandemi sürecinin umut ışığı oluyor. Geçtiğimiz haftasonunda şehrin dört bir yanındaki 200’ü aşkın haneye ulaşarak bağışçılarının destekleri ile oluşturulan gıda ve yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay Bursa ekipleri, pandemi ve kış mevsimini birlikte yaşadığımız bu günlerde hiç kimsenin mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyor.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, yardımları ile kendilerine güç veren bağışçıları ile saha çalışmalarında yanlarında olan gönüllülerine teşekkür etti. Başkan Özcan Susmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi mücadele kapsamında üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için durmadan çalıştıklarını belirtti. Başkan Susmaz, “Kış ayları ile birlikte daha da zorlaşan bu süreçte Türk Kızılay’ın merhamet elinin ulaşmadığı hiç ihtiyaç sahibinin kalmaması için çabalıyoruz. Bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.