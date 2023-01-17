Türk girişimler CES 2023 Fuarı ile dünya sahnesinde

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023, geniş katılımlı Türk girişimlerin inovatif ürünlerine ev sahipliği yaptı. ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen fuara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) koordinasyonunda katılan 52 teknoloji tabanlı girişim ve TOGG, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların büyük ilgisini gördü.

CES 2023’e katılmak üzere ABD’de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuara katılan Türk teknoloji girişimcilerinin bulunduğu İstanbul Pavilyonu’nda incelemelerde bulundu. Fuarda akıllı tarım uygulamalarından elektronik atık yönetimi sistemlerine kadar pek çok alandaki fikirlerin inovatif girişimlere dönüştüğü ürünler ve TOGG Dijital Mobilite Bahçesi incelendi.

Türk girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi alan Varank’a ziyaretinde, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz eşlik etti.

Girişimciliğe destek

Maddi desteklerin yanı sıra Türkiye’deki ekosistemi ayakta tutabilmek, fon oluşturmaya çalışmak, girişimcilerin ihtiyaç duydukları mevzuatları hayata geçirebilmek ve mentorluk sağlamak gibi gündemleri olduğunu belirten Varank, bunlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını aktardı. Varank, "Onlardan bir tanesi de aslında son dönemde gündemimize aldığımız CES. Bu global teknoloji şovuna biz nasıl girişimlerimizi getirebiliriz, burayı adeta bir vitrinimiz haline getirebiliriz, bununla ilgili de son 2 senede yaptığımız çalışmalar var. İşte bunların da giderek daha büyük bir ivme yakaladığını görüyoruz. Önceki senelerde çok daha az katılımcıyla buradaydık, bu sene 50’ye yakın girişimimiz Türkiye’den buraya geldi." diye konuştu.

ABD ziyareti

Bakan Varank başkanlığındaki heyet, ABD temasları çerçevesinde CES’in CEO’su Gary Shapiro ve dünyanın önde gelen erken aşama girişim sermayesi fonu Plug & Play’in kurucusu Saeed Amidi ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileri, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle çeşitli programlarda bir araya gelindi.

Daha sonra Stanford Üniversitesi Kanarya Erken Kanser Teşhisi Merkezi’nde incelemelerde bulunan heyet, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi, ETAC ile bir araya geldi. Startup ekosistemi BootUp World’de girişim sermayesi temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Silikon Vadisi’ne ziyaret

Program çerçevesinde ziyaret edilen Silikon Vadisi’nde ilk olarak Kaliforniya’daki en büyük üretim tesislerinden biri olan ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Fremont Fabrikası’nda incelemelerde bulunan heyet, şirketin geliştirdiği otomobiller ile üretim modeli hakkında bilgi aldı ve Tesla yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Tesla’nın fabrikasının ardından arama motoru teknolojisi, çevrim içi reklamcılık, bulut bilişim ve bilgisayar yazılımı gibi alanlara odaklanan ABD’nin teknoloji devlerinden Google’ın genel merkezini ziyaret eden heyet, burada yetkililerden şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.