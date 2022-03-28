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Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz kutlamaları çerçevesinde vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Türk dünyasını bir araya getiren etkinlikte, Nevruz ateşi yakılıp demir dövülürken, geleneksel ok atışları ve dans gösterileri kutlamalara renk kattı.

BURSA 28.03.2022, 15:23
Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz kutlamaları çerçevesinde vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Türk dünyasını bir araya getiren etkinlikte, Nevruz ateşi yakılıp demir dövülürken, geleneksel ok atışları ve dans gösterileri kutlamalara renk kattı.

“Dede Korkut Dilinden Bir Besmele, Oğuzlama ve Dua” ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın tarihte olduğu gibi yine Türk dünyasının buluşma noktası olduğuna vurgu yaptı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın coşkusunu yaşadıklarını belirten Başkan Dündar, “Ecdadımız, 600 yıl boyunca tüm dünyaya insanlığı, adaleti ve barışı götürdü. Burada düzenlediğimiz etkinliğimiz yeniden bu birliği sağladı. Bursa, mazlumların sığınacağı liman olarak görülüyor. Bu durum, bizlerin kültürüne ve inancına duyulan güvenin eseridir. Sığınmacılar birçok yerde eleştiri konusu olabilir. Bizler, ayrım gözetmeksizin her türlü haklarını teminat altına alıp, zulümden kurtulmalarına şemsiye geriyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında tüm dünya gördü ki; Avrupa çağ dışıdır. Tüm dünya Osmanlı ve Türkiye’yi yeniden hatırladı. Cumhurbaşkanımız, bu süreçte savaşın durması için en etkin şekilde mücadele etti. İnşallah, sürdürdüğümüz geleneklerimizle insan ve insan haklarını yine biz egemen kılacağız. Yerli ve milli olmaya devam edeceğiz. Kültürümüze ve tarihimize sahip çıkacağız. Orta Asya’da, 1326’da Bursa’da, buradaki buluşmamızda olduğu gibi daha nice bayramları kutlayacağız. Nevruz’umuz herkese hayırlı olsun” dedi.

Nevruz’un baharın ve kardeşliğin sembolü olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de, “Nevruz, Osmanlı döneminde dini bayramın dışında önemle idrak edilmiştir. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar insanlık tarihinin en önemli kısmını taşımaktadır. Bizler, doğu ve batı arasındaki en hayati köprüyüz. Ülkemizin geleceğe yön verme sırrı burada yatmaktadır. Geleneksel birikimimizi evrensel boyuta taşıyabilen ender ülkelerden biriyiz. Türk dünyasının ve tüm kardeşlerimizin Nevruz’unu kutluyorum. Ayrıca, bizleri böyle güzel bir mekânda buluşturan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise Nevruz’un Türk Milleti’nin tüm dünyaya bir armağanı olduğunu vurguladı. Mesten, yaptığı konuşmada “Baharın gelişini ve toprağın uyanışını simgeleyen bayramımız, Türk dünyasında yoğun bir şekilde kutlanır. Türk Milleti’nin Ergenekon’dan çıktığı gibi üçüncü çıkışımız buradan olacaktır. Dünyanın barışa, huzura ve medeniyete ihtiyacı var. Bunu bizim milletimiz başaracaktır. Tüm Anadolu’da coşkuyla karşılanan Nevruz’un hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nevruz kutlamaları, gün boyunca Türk Dünyası Toplulukları ve Osmangazi Belediyesi Halk Dansları gösterileri, nevruz ateşi, demir dövme, geleneksel ok atışları gibi çeşitli etkinliklerle devam etti. Aynı zamanda Başkan Dündar, protokol üyeleriyle birlikte Türk Dünyası’nı temsilen 10 farklı derneğin kurduğu ve içerisinde geleneksel kıyafetler, yöresel lezzetler ile el sanatlarının sergilendiği Nevruz Obalarını gezdi.

Bu sırada kutlamalar için alanda bulunan Ahıska Türkü Gül Alioğlu, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı halklarının zor durumda olduğunu söyleyerek, “Buraya sizlere, tüm Türk Milleti ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeye geldim. O ateşin içinden halkımıza sahip çıktınız. Bizlere burada Nevruz coşkusu yaşattınız. Allah sizlerden razı olsun” dedi. Savaştan dolayı göçe maruz kalan 350 Ahıska Türkünü Bursa’nın misafir ettiğini belirten Başkan Mustafa Dündar da, kısa sürede insanların özgürlüğe kavuşmalarını temenni etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra Dr. Kürşat Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı “Ergenekon’dan Gelen Bayram Nevruz” konulu söyleşiyi dinledi. Özbek pilavı ikramının bulunulduğu programın finali ise Ulukök Müzik Grubu’nun “Türk Dünyası Birlik Konseri” gerçekleşti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen etkinliğe; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz ile Türk dünyası topluluklarından davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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