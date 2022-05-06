Türk dünyası festivalde buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği 5. Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere (Merinos AKKM) açıyor.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen ‘5. Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali’, 11 Mayıs Çarşamba ile 15 Mayıs Pazar tarihleri arasında, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuar Alanı’nda vatandaşlarla buluşuyor. Açılışı, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’da gerçekleşecek olan festival, 80 sanat dalında binlerce esere ev sahipliği yapacak.

Festival ile ilgili bilgi veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, bu yıl 7 misafir ülkenin yanında 30 şehirden 80 sanat dalında 112 sanatçının ağırlanacağını söyledi. Orhan, “Festivalimizi 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. “Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Başkurdistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Macaristan’dan gelen konuklarımızla ülkemizin dört bir yanından gelen sanatçılarımız bir kez daha Bursa’da buluşacak. Festival için fuar alanında 86 stant kurulacak. Festival çerçevesinde Karagöz, kukla oyunları ve kılıç kalkan gösterileri de olacak. ‘Ahşap Oyuncak Yapımı’, ‘Ebru’, ‘Minyatür’, ‘Çini’, ‘Bakırcılık’, ‘İğne Oyası’, ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ ve ‘Kırkyama’ vb. 80 farklı sanat dalında 2 binin üzerinde eser sanatseverlerle buluşacak. Festivalimize Kültür Bakanlığı da destek veriyor. Bakanlık listesine kayıtlı 42 sanatçının festivalimizde yer alması sağlandı. 11-15 Mayıs tarihleri arasında tüm Bursalıları bu festivale bekliyoruz” diye konuştu.