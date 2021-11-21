Türk Dünyası Belediyeler Birliği Fetih Müzesi’nde

Bugüne kadar siyaset, sanat, akademi ve spor dünyasından birbirinden önemli isimlerin ziyaret ettiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin son konukları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeleri oldu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kasım ayı yürütme kurulu toplantısı için Bursa’ya gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, Osmangazi Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen

ziyarete Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ile Birlik Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Bursa’nın beylikten cihan devletine giden tarihsel yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Dündar, “Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa’da metfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin altındaki amfi sahne aynı zamanda 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor” dedi.

Daha sonra Dündar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyelerine Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. 42 metre açıklığındaki kubbe bölümüne çıkan belediye başkanları, Bursa’nın 23 yıl

süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatle inceledi.

Büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Kasım ayı Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıdan sonra ise Bursa’nın yeni markası Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdik. Burada hakikaten müthiş bir eser ortaya çıkmış. Herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Altay, tarih ve kültür şehri Bursa’ya böyle önemli bir eseri kazandırmasından dolayı Başkan Mustafa Dündar’ı tebrik etti.