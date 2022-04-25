banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Türkiye, Trabzon’a akın ediyor
Türkiye, Trabzon’a akın ediyor
Marek Hamsik’in büyük heyecanı
Marek Hamsik’in büyük heyecanı
Bahar Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri Açıklandı!
Bahar Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri Açıklandı!
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Gizemli hepatitten ilk can kaybı

Turizmde yeni pazar arayışı sürüyor

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi hedefiyle yeni pazar arayışlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez Sri Lankalı tur operatörleri ve acente temsilcilerini Bursa’da ağırladı.

BURSA 25.04.2022, 16:59
Turizmde yeni pazar arayışı sürüyor

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi hedefiyle yeni pazar arayışlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez Sri Lankalı tur operatörleri ve acente temsilcilerini Bursa’da ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, (BUSAT) Bursa Sağlık Turizmi Derneği ve (GÜMTOB) Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin girişimleri ve Artıç Hotel katkılarıyla düzenlenen Bursa tanıtım programında Sri Lankalı turizm profesyonelleri Bursa’da bir araya geldi. İki gün boyunca devam program çerçevesinde Bursa’nın kültürel ve turistik odak noktaları ile kentin sahip olduğu destinasyon alternatiflerini Sri Lankalı turizm profesyonellerine anlatıldı.

Artıç Hotel’de düzenlenen Bursa Tanıtım Programı ve B2B Toplantısı’na Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Sri Lanka Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, BUSAT-Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Metin Yurdakoş ve GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buğra Artıç katıldı.

Bursalı firmalar ile Sri Lankalı turizm profesyonelleri arasında B2B görüşmelerin de yapıldığı etkinlikte konuşan TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, pandemi sonrasında insanların farklı destinasyonları talep etmeye başladığını söyledi. Sri Lanka’nın da bu destinasyonlardan biri olduğunu dile getiren Saraçoğlu, “Türkiye ve Sri Lanka arasındaki turistik hareketlilik çok düşük. 2019 verilerine göre Türkiye’den Sri Lanka’ya 2000 kişi gitmiş. Sri Lanka’dan da yaklaşık 1600 kişi ülkemize gelmiş. Umarım bu ziyaretten sonra turizmdeki haraketlilik daha da canlanır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de TÜRSAB ile işbirliği halinde gerçekleştirdikleri bu tür programlarla, Bursa’nın sahip olduğu değerleri bütün dünyaya duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Sri Lanka Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız da Bursa’yı tanıtırken, sadece tarihi ve doğal güzellikleri değil sanayi, tarım, sağlık gibi alanlardaki avantajları da ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Bursa’nın her alanda büyük avantajlara sahip olduğunu kaydeden Yıldız, “Biz çok yakın bir geçmişte Bursa’mızın dünyaya açılan kapılarından biri olarak gördüğümüz Sri Lanka Fahri Başkonsolosluk ofisinin açılışını gerçekleştirdik. Böylelikle Sri Lanka ile Türkiye ve özellikle Bursa arasında güçlü ekonomik, kültürel ve sosyal bağlar kurmaya çalışıyoruz. Her iki ülkede de turizmin gelişmesi için Bursa ve Sri Lankalı turizmciler arasında ciddi çalışmaların yapılmasında fayda olacağı hususunu özellikle ifade ediyorum’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Tuzlaspor 32 45
9. Adanaspor 33 44
10. Samsunspor 31 43
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık