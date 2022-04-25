Turizmde yeni pazar arayışı sürüyor

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi hedefiyle yeni pazar arayışlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez Sri Lankalı tur operatörleri ve acente temsilcilerini Bursa’da ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, (BUSAT) Bursa Sağlık Turizmi Derneği ve (GÜMTOB) Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin girişimleri ve Artıç Hotel katkılarıyla düzenlenen Bursa tanıtım programında Sri Lankalı turizm profesyonelleri Bursa’da bir araya geldi. İki gün boyunca devam program çerçevesinde Bursa’nın kültürel ve turistik odak noktaları ile kentin sahip olduğu destinasyon alternatiflerini Sri Lankalı turizm profesyonellerine anlatıldı.

Artıç Hotel’de düzenlenen Bursa Tanıtım Programı ve B2B Toplantısı’na Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Sri Lanka Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, BUSAT-Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Metin Yurdakoş ve GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buğra Artıç katıldı.

Bursalı firmalar ile Sri Lankalı turizm profesyonelleri arasında B2B görüşmelerin de yapıldığı etkinlikte konuşan TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, pandemi sonrasında insanların farklı destinasyonları talep etmeye başladığını söyledi. Sri Lanka’nın da bu destinasyonlardan biri olduğunu dile getiren Saraçoğlu, “Türkiye ve Sri Lanka arasındaki turistik hareketlilik çok düşük. 2019 verilerine göre Türkiye’den Sri Lanka’ya 2000 kişi gitmiş. Sri Lanka’dan da yaklaşık 1600 kişi ülkemize gelmiş. Umarım bu ziyaretten sonra turizmdeki haraketlilik daha da canlanır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de TÜRSAB ile işbirliği halinde gerçekleştirdikleri bu tür programlarla, Bursa’nın sahip olduğu değerleri bütün dünyaya duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Sri Lanka Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız da Bursa’yı tanıtırken, sadece tarihi ve doğal güzellikleri değil sanayi, tarım, sağlık gibi alanlardaki avantajları da ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Bursa’nın her alanda büyük avantajlara sahip olduğunu kaydeden Yıldız, “Biz çok yakın bir geçmişte Bursa’mızın dünyaya açılan kapılarından biri olarak gördüğümüz Sri Lanka Fahri Başkonsolosluk ofisinin açılışını gerçekleştirdik. Böylelikle Sri Lanka ile Türkiye ve özellikle Bursa arasında güçlü ekonomik, kültürel ve sosyal bağlar kurmaya çalışıyoruz. Her iki ülkede de turizmin gelişmesi için Bursa ve Sri Lankalı turizmciler arasında ciddi çalışmaların yapılmasında fayda olacağı hususunu özellikle ifade ediyorum’’ diye konuştu.