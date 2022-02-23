Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir kapalı kalan Tümbüldek Kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı.

1895 yılında açılan ve günümüze kadar hem şifa hem de yemyeşil doğasıyla misafirlerine kucak açan Tümbüldek Kaplıcaları kapılarını açtı. Mustafakemalpaşa’nın 15 kilometre güneyinde Akarca Köyünün sınırlarında yer alan kaplıca, Sodyum-kalsiyum bikarbonatlı yapıdaki suları sayesinde romatizma başta olmak üzere astım, bronşit, sedef, egzama kireçlenme gibi hastalıkların iyileşmesine büyük katkılar sağlıyor. Yaz, kış demeden ailelerin piknik yapmak için en uğrak mesire alanlarının başında gelen tesisler, mangal yasağının kalkmasıyla birlikte sevenleriyle kavuşmak için gerekli tüm hazırlıkları yaptı.

Normalleşme adımlarının atıldığı kaplıcaya gelen vatandaşların hayati riskini ortadan kaldırmak adına tüm önlemler alındı. Yarım kapasiteli bir şekilde hizmet vermeye başlayan tesiste 20 dakikadan fazla kalınmaması, daha önce temin edilen peştamallar yerine kişisel eşyalar ile kontrollü giriş çıkışların yapılması kaplıca kuralları arasında yer alıyor. Belirli bir saat ve kişi sınırlaması olan kaplıca havuzları, düzenli aralıklarla temizlenmeye, gerekli tüm bakımları eksiksiz yapılmaya devam ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa’nın şifa kaynağı olan Tümbüldek Kaplıcalarımıza, covid-19 salgınını unutmadan, tüm önlemlerimizi alarak sonunda kavuşuyoruz. Mustafakemalpaşa’mızı termal turizmin parlayan yıldızı yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Projelerimiz toplantılarımız hız kesmeden devam ediyor. Ziyaret etmeyi özleyen herkesi bekliyoruz” dedi.