TÜGİAD ve DOSABSİAD’dan depremzedeler için yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin yaralarını sarmak için kısa sürede harekete geçen TÜGİAD ve DOSABSİAD, yardım malzemelerinden oluşan tır’ları afet bölgesine gönderdi. Başkan Nilüfer Çevikel, “Yaraları el ele vererek saracağız. Bölgeye yardımlarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Deprem bölgesine yardımların ulaştırılmaya devam etmesi için iş dünyasına çağrıda bulunan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Gün, birlik olma günüdür. İş dünyamızın katkılarıyla birlikte yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

Öncelikli ihtiyaçlar bölgeye gönderildi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremler nedeniyle Bursa iş dünyasından afet bölgesine yönelik yardımlar sürüyor. AFAD koordinasyonunda Bursa Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde oluşturulan Deprem Yardım Toplama Merkezi, yardımseverlerin akınına uğrarken TÜGİAD ve DOSABSİAD üyelerinin katkılarıyla gıda, giyim ve temel ihtiyaçlar malzemelerinin yüklendiği tır’lar, vakit kaybetmeden deprem bölgesine gönderildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile AFAD koordinasyonunda TÜGİAD ve DOSABSİAD’ın da katkılarıyla ihtiyaç duyulan bölgelere yönelik ısıtıcı, jeneratör ve LPG tüplerinin yanı sıra, ekmek, su, çocuk montları, çocuk ve yetişkin botu, bisküvi, konserve hazır gıda, süt, bebek bezi ve bebek maması yüklendiği tır’lar Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“Yardımlarımız aralıksız sürecek”

Eşi benzeri görülmemiş bir felaketin ardından TÜGİAD ve DOSABSİAD üyelerinin katkılarıyla bölgeye ilk andan itibaren yardım malzemelerini sevk ettiklerini belirten Başkan Nilüfer Çevikel, “Bir yandan tarifi olmayan acılarla yaralarımızı sarmaya çalışırken diğer yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkânlarımızla el ele verdik. TÜGİAD ve DOSABSİAD üyelerimizin büyük desteğiyle toplanan ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tır’ları deprem bölgesine uğurladık. Aralıksız devam eden çalışmalarımıza destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Gün, birlik olma günüdür. Üyelerimizin katkılarıyla yardımlarımızı deprem bölgesine hızlı şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.