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Trafolar, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için konuştu

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, trafoları bu kez Kültür Başkenti Bursa için konuşturdu. Enerji sektöründe öncü olan Trafolar Konuşuyor projesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’nın kültürel mirasları grafiti sanatıyla resmedildi.

BURSA 26.05.2022, 10:18
Trafolar, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için konuştu

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, trafoları bu kez Kültür Başkenti Bursa için konuşturdu. Enerji sektöründe öncü olan Trafolar Konuşuyor projesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’nın kültürel mirasları grafiti sanatıyla resmedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleşen çalışmada şehrin simgelerinden biri olan Irgandı köprüsü ve Tarihi Hanlar bölgesindeki trafoları grafiti sanatıyla renklendirildi.

Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’nın eşliğinde trafoları ziyaret ederek yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , “Bursa bir kültür şehri. Tarihin izlerini taşıyan bu şehrin kültürünü yaşatmak için özel bir gayretimiz var. Bursa’nın her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Bunun yanında Bursa, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren gelişen Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. Bursa bir güzelliği daha bünyesine kattı. 2021 yılının Eylül ayında, Özebekistan’ın Hiva şehrinde Türk Dünyası Kültür başkenti ünvanını kazandı. Bursa’nın alt yapısını, üst yapısını modern çağdaş yönüne geliştirmeye çalışırken, bir taraftan da bu tarihî ve kültürel değerlerini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz alan çok özel bir alan. hanlar bölgesi, UNESCO Dünya Mirası çerçevesinde. UEDAŞ’ta şehrimizde enerji temini noktasında önemli hizmetler veren bir kuruluş. UEDAŞ aynı zaman sosyal sorumluluk projelerine de imza atan bir kuruluş. UEDAŞ, “trafolar konuşuyor” diye bir proje geliştirmişti ve buna dair bulunduğu konum içerisinde önemli çalışmalara imza atıyordu. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olması sebebiyle 2022 Türk Dünyası Kültür temalı trafoyla alakalı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Burada baktığımız da Bursa’nın değerlerini yansıtan bir eser var. Bu eserleri şehrimizde yaşayan ve gelen misafirlere yansıtmış oluyor. Bu yüzden UEDAŞ ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş ise yaptığı konuşmada enerji dağıtımının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de hayatın her yerinde olduklarına dikkat çekerek, “Biz bu şehre hizmet etmekten, bu şehrin enerjisini sağlamak bizi motive eden bir unsur. Belediye Başkanımızın dediği gibi aydınlatma direkleri, trafolar bir şehrin estetiğidir. Dolayısıyla biz bu güzel şehre bu güzellikleri sunmayı işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Başkanımız gibi bizde bu şehre hizmetkarı olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2017 yılından beri projeyi uyguluyoruz. Bugüne kadar 61 trafoyu boyadık. Kadına şiddet, madde bağımlılığı, emniyet kemeri gibi sosyal içerikli mesajları öne çıkardığımız bu tür sosyal hizmet projeleri yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

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