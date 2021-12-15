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Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı

Topuklu Kramponlar Platformunun 5. Organizasyon maçı bu kez Yıldırım Belediyesi işbirliği ile Hüma Hatun Anaokulu Küçük yaş grubu özel çocuklar yararına yapıldı.

BURSA 15.12.2021, 15:52
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı

Topuklu Kramponlar Platformunun 5. Organizasyon maçı bu kez Yıldırım Belediyesi işbirliği ile Hüma Hatun Anaokulu Küçük yaş grubu özel çocuklar yararına yapıldı.

Topuklu Kramponlar takımı ve Yıldırım Belediyesi çalışan kadınlarından oluşan Yıldırım Gücü takımlarının sahaya çıktığı maçta kazanan “Dayanışma” oldu.

Rekabetten ziyade dostluğun öne çıktığı müsabakaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, önceki dönem Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakeme pembe kart

İş kadınlarından oluşan Topuklu Kramponlar ve Yıldırım Gücü takımının mücadele ettiği maç çok renkli görüntülere sahne oldu. Hakemin gösterdiği kırmızı karta pembe kart gösterilmesi, hakemin saha dışına çıkarılması, futbol oynarken elle oyuna devam edilmesi, oyun devam ederken futbolcu kadınların ayna çıkarıp ruj sürmeleri gibi teatral gösterilerle süslenen maçın asıl amacının özel çocuklara yardım ve kadın dayanışması olması izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı.

Topuklu Kramponlar Platformu ve Bursa Söylem Gazetesi kurucusu gazeteci Semra Teke “Topuklu Kramponlar olarak bu 5. organizasyonumuz, tüm organizasyonlarımız sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçti. Daha önce kanserli bir anneye yardım, Bursa Ampute Spor Kulübünün tanıtımı, Orhaneli’de kurulacak engelli atölyelerine destek, RüveydeDörtçelik Engelli İş Eğitim Okulu yararına yaptığımız maçlardan sonra son olarak yine 4-8 yaş aralığında özel çocuklarımız için sahaya çıktık. Eğitici oyun materyalleri sponsoru olan ve harika bir kadın takımı çıkaran Yıldırım Belediyemize ve Başkan Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz. Bizler de kendi bütçelerimizden ayırdığımızla çocuklar için keyif alacakları oyuncaklar satın aldık. Ve tüm materyal ve oyuncakları okul müdürümüze teslim ettik. Kadınların birbirinin kurdu değil, dostu destekçisi olmasını çok önemsiyorum, kadınların önü açılırsa üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını göstermek için biz bu maçları yapıyoruz. Katılımcı tüm yürekli kadın arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplumsal farkındalık oluşturan bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz. Bugün de Topuklu Kramponlar Platformu ile birlikte Hüma Hatun Anaokulu küçük yaş grubu ‘özel çocuklar’ımızın yararına Topuklu Kramponlar Futbol Müsabakası’nı organize ettik. Ben müsabakada evlatlarımız için ter akıtan ve centilmence yarışan her iki takımımızı da tebrik ediyorum” dedi. Müsabaka, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın her iki takıma da madalya ve kupa vermesiyle sona erdi.

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