banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

TOFAŞ’ta sağlık kontrolleri tamamlandı

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda 2022-2023 sezonu sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde Tyler Ennis, Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Berke Büyüktuncel’in check-up kontrolleriyle tamamlandı.

BURSA 15.08.2022, 10:42
TOFAŞ’ta sağlık kontrolleri tamamlandı

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda 2022-2023 sezonu sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde Tyler Ennis, Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Berke Büyüktuncel’in check-up kontrolleriyle tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri tamamlandı. Kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerin son etabında Tyler Ennis, Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Berke Büyüktuncel yer aldı. Kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde bir dizi testten geçen sporcuların tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda daha önce de yeni transferlerden Cecil Williams, Boubacar Toure, Khyri Thomas ve İlkan Karaman ile yerli oyuncular Berk Uğurlu, Emre Tanışan, Mustafa Kurtuldum, Bora Satır, Batın Tuna, Ege Demir, Kıvanç Çöl ve Ali Taşkın sağlık kontrolünden geçmişti.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur